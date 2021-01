Wn i ddim beth ydi pris peint yn y Senedd, a go brin y meddyliodd Paul Davies am y gost pan gafodd lymaid yno dros y ’Dolig. Ymddiswyddodd ddydd Sadwrn ar ôl pwysau cynyddol, ac nid pwysau allanol ychwaith, ond o du aelodau cyffredin ei blaid ei hun. Mewn difri, doedd hi fawr o syndod i u