Wel, fe gath e fynd yn diwedd. Taflwyd Trump oddi ar Twitter. Ond: am enghraifft berffaith o godi pais ar ôl piso, ynde? Fe gymrodd e dipyn i’w perswadio nhw i ga’l ’i wared e ’fyd yndo? ‘Be nest ti i gal cic off Twitter, gwed?’ ‘O, ysgogi terfysg a arweiniodd at farwolaethau’.