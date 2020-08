Sut fyddwn ni’n dod ynghyd dros y gaeaf?

Mae Bro360 wedi bod yn cydweithio â Radio Beca i gynnal sgyrsiau Prosiect Fory dros yr haf – sgyrsiau sy’n gwahodd pobol ar lawr gwlad i ddychmygu sut gymdeithas ry’n ni am ei gweld wedi’r argyfwng.

Un o bryderon mawr pobol yw gallu ac awydd mudiadau i ailddechrau, oherwydd y cyfyngiadau. Rydym am helpu cymdeithasau lleol i ffindio ffordd o ailgydio mewn pethau, er lles ein diwylliant a’n cymunedau, ac mae angen eich help chi, aelodau mudiadau a chlybiau ledled Cymru. Ewch i bro360.cymru cyn diwedd Awst i lenwi holiadur byr am eich cynlluniau a’ch gobeithion.

Dyma flas o’r fideos, blogs a’r erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi gan bobol ar eu gwefan fro dros yr wythnos ddiwethaf…

Ailagor Llwybr Llên

Mae un o lwybrau mwyaf poblogaidd ardal gogledd Ceredigion wedi ailagor yn dilyn effaith niweidiol nifer o stormydd.

“Crëwyd y llwybr fel dathliad parhaol o’r enw hyfryd Llanfihangel Genau’r Glyn ac fel cydnabyddiaeth o draddodiad barddol y fro,” medd Wynne Mel.

Ewch i BroAber360 i ddod o hyd i’r llwybr ac i ddarllen ychydig o’i hanes.

Pobol y Dref – Waseem Khan

“Ffrindia fi gyd yn dre’. Bob un ohonan ni’n byw’n agos i’n gilydd. A fi oedd yr unig Asian.”

Mae Waseem Khan yn ‘Gofi Dre’ go-iawn, ac er ei fod wedi symud i fyw yn Rochdale ers chwe blynedd, mae’n dal i siarad Cymraeg yn rheolaidd. Dyma fideo sy’n rhoi darlun o’i fywyd a’i hunaniaeth.

Straeon bro poblogaidd yr wythnos