Mae’r Gweilch wedi cadarnhau bod y bachwr Ifan Phillips wedi bod mewn damwain traffig ffordd ddifrifol yn Abertawe brynhawn Sul.

Mae bellach yn sefydlog wedi triniaeth yn Ysbyty Treforys, ond ag anafiadau difrifol.

Cadarnhaodd y rhanbarth fod Ifan Phillips, 25 oed – mab cyn fachwr Cymru a Chastell-nedd, Kevin Phillips – yn rhan o ddamwain yn Abertawe ddydd Sul ac yn cael triniaeth yn Ysbyty Treforys.

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu De Cymru: “Mae swyddogion yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol a ddigwyddodd tua 1.38pm ddydd Sul, 5 Rhagfyr ar y B4603, Morfa Road, Glandŵr, Abertawe, gyferbyn â Chlwb Cymdeithasol Glandŵr.

“Roedd y gwrthdrawiad yn cynnwys dau feic modur, Scrambler Stryd Triumph gwyrdd a Kawasaki.

“Cafodd un reidiwr ei gludo i’r ysbyty, lle mae’n dal i fod ac mae’n cael ei drin am anafiadau sy’n newid bywyd.

“Roedd y ffordd ar gau am nifer o oriau tra bod ymchwiliadau’n parhau, ac rydym yn diolch i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio yn ystod y cyfnod hwn am eu hamynedd.

“Hoffem siarad ag unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu sydd â lluniau dash-cam, unrhyw un a stopiodd i ddarparu cymorth, neu unrhyw un a welodd y beiciau modur cyn y gwrthdrawiad.”

Roedd Ifan Phillips chwarae 40 gêm i’r Gweilch, gan wneud ei ymddangosiad cyntaf yn 2017.

“Ar ran ei gyd-chwaraewyr, hyfforddwyr, staff, holl gefnogwyr y Gweilch & y gymuned rygbi, rydym am estyn ein holl gariad a chefnogaeth i Ifan, ei deulu a’i ffrindiau,” meddai’r Gweilch mewn datganiad.

“Mae teulu Ifan yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gawsant yn ystod y dyddiau diwethaf.”

