Undeb Rygbi Cymru wedi datgelu camdriniaeth ar-lein tuag at chwaraewyr Cymru ar ôl colli yn erbyn Ffrainc

Mae penaethiaid rygbi wedi condemnio cam-drin ar-lein wedi’i dargedu at chwaraewyr Cymru ar ôl i’w breuddwydion o Gamp Lawn ddod i ben.

Collodd dynion Wayne Pivac 32-30 ym Mharis wrth i Ffrainc sgorio yn ystod amser ychwanegol gyda Taulupe Faletau a Liam Williams ill dau yn y gell cosb.

Nos Sul (Mawrth 21), cyhoeddodd Undeb Rygbi Cymru gyfres o negeseuon a oedd wedi’u hanelu at un o’i chwaraewyr yn unig, gyda rhai ohonynt yn ei gyhuddo o gostio’r Gamp Lawn i’w dîm.

Mewn sylw ar gyfrif ei gyfrif Twitter swyddogol, dywedodd Undeb Rygbi Cymru: “Mae’r chwaraewyr yn falch o gynrychioli eu gwlad a’u crys.

“Mae’n rhaid i gamdriniaeth chwaraewyr stopio.”

*Full Time – Online Abuse*

The players are proud to represent their country and their jersey.

The abuse players are receiving has to stop.

This is a tiny example of the abuse just one player received last night ⬇︎#BeKind #FullTimeAbuse pic.twitter.com/aqmMKcefFp

— Welsh Rugby Union 🏉 (@WelshRugbyUnion) March 21, 2021