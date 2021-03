Cafodd carfan Cymru ar gyfer y ffenestr ryngwladol ei chyhoeddi’r wythnos hon, heb lawer o newyddion annisgwyl yn y diwedd.

Aros yn ffit a oedd prif ffocws y chwaraewyr ynddi y penwythnos hwn felly a chreu argraff rhag ofn i’r gweddill.

*

Uwch Gynghrair Lloegr a’r Cwpan FA

Mae rhediad Tyler Roberts yn nhîm Leeds yn parhau wedi iddo chwarae ym muddugoliaeth ei dîm yn Fulham nos Wener. Roedd y Cymro yn anffodus na arweiniodd ei groesiad at gôl agoriadol i Luke Ayling yn yr hanner cyntaf. Dyfarnwyd, wedi ymyrraeth VAR, ei fod yn camsefyll ond aeth Leeds ymlaen i sgorio dwy gôl gyfreithlon ac ennill y gêm gynghrair o ddwy i un.

Roedd hi’n benwythnos wyth olaf y Cwpan FA hefyd. Bournemouth a oedd yr unig dîm o du allan i’r Uwch Gynghrair ar ôl yn y gystadleuaeth ond daeth eu rhediad i ben gyda cholled yn erbyn eu cymdogion, Southampton. Daeth Chris Mepham oddi ar y fainc i’r Cherries, gyda’i dîm eisoes dair gôl i ddim ar ei hôl hi.

Nid oedd Ethan Ampadu ar gael i Sheffield United yn y Cwpan ddydd Sul gan mai ei fam-glwb, Chelsea, a oedd y gwrthwynebwyr.

Ar ôl dechrau i Gaerlŷr yn y rowndiau blaenorol, yn ôl ar y fainc yr oedd Danny Ward wrth i’r Llwynogod drechu Man U yn yr wyth olaf nos Sul. Ar y fainc yr oedd Dan James i’r gwrthwynebwyr hefyd.

Gêm gynghrair a oedd gan Tottenham nos Sul, oddi cartref yn Aston Villa, a doedd fawr o syndod gweld Jose Mourinho yn gwneud saith newid i’r tîm yn dilyn sioc yn Zagreb ganol wythnos. Un o’r newidiadau hynny a oedd gollwng Ben Davies o’r tîm ac un arall a oedd dod â Joe Rodon i mewn am ymddangosiad prin yng nghanol yr amddiffyn.

Dechrau’r ddwy gêm ar y fainc a wnaeth Gareth Bale. Ac ymysg yr eilyddion yr oedd Neil Taylor i Villa hefyd.

*

Y Bencampwriaeth

Y darbi Gymreig a oedd gêm fawr y penwythnos yn y Bencampwriaeth, gyda Chaerdydd yn trechu Abertawe o gôl i ddim nos Sadwrn. Roedd Will Vaulks, Harry Wilson a Kieffer Moore yn nhîm buddugol yr Adar Gleision.

Roedd cynrychiolaeth Gymreig gref ar y fainc hefyd, gyda Jonny Williams a Mark Harris arni yn ogystal â’r bechgyn ifanc, Rubin Colwill a Sam Bowen, a ddychwelodd o gyfnod ar fenthyg gyda’r Barri yn ddiweddar. Connor Roberts a oedd yr unig Gymro ar y cae i Abertawe, gyda Ben Cabango ac Oli Cooper yn eilyddion heb eu defnyddio.

Ymddengys fod canran y Cymry yng ngharfan Stoke yn tyfu bob wythnos ac roedd sawl un ohonynt yn rhan o fuddugoliaeth o gôl i ddim yn erbyn Derby. Mae Adam Davies wedi adennill ei le rhwng y pyst yn dilyn cyfnod allan gydag anaf a dechreuodd ei ail gêm mewn wythnos yn erbyn Derby.

Chwaraeodd James Chester a Rhys Norrington-Davies y gêm gyfan hefyd ac fe ddechreuodd Joe Allen cyn cael ei eilyddio am Sam Vokes ddeuddeg munud o’r diwedd. Roedd Rabbi Matando ar y fainc ac felly hefyd ddau Gymro Ifanc o academi’r clwb. Gwnaeth Chris Norton ei ymddangosiad cyntaf oddi ar y fainc yn erbyn Caerdydd ganol wythnos ac roedd yntau a Dan Malone ymhlith yr eilyddion eto ar y penwythnos. Daeth Tom Lawence oddi ar y fainc am yr hanner awr olaf i Derby.

Gêm arall o ddiddordeb i gefnogwyr Cymru a oedd honno rhwng Luton a Preston yn Kenilworth Road. Luton a aeth â hi o gôl i ddim ond ar y fainc yr oedd Tom Lockyer a Joe Morrell. Dechreuodd Ched Evans i Preston a braf oedd gweld Billy Bodin yn ymddangos oddi ar y fainc yn dilyn cyfnod allan gyda’i anaf diweddaraf.

Roedd buddugoliaethau i Millwall dros Middlesbrough a Rotherham yn erbyn Bristol City ond ychydig funudau oddi ar y fainc a gafodd Tom Bradshaw a Shaun MacDonald yn y gemau hynny.

Go brin fod gemau cyfartal yn ddigon i Wycombe ar waelod y tabl erbyn hyn ond dyna a gawsant yn Coventry, gyda Joe Jacobson yn chwarae 90 munud eto.

*

Cynghreiriau is

Un o’r gemau mawr ar frig yr Adran Gyntaf y penwythnos hwn a oedd taith Lincoln i Sunderland ac mae’r Imps yn aros yn y safleoedd ail gyfle yn dilyn gêm gyfartal gôl yr un. Chwaraeodd Declan Poole a Brennan Johnson i’r ymwelwyr a Poole a greodd y gôl i Callum Morton a achubodd bwynt i’w dîm.

Mae Doncaster yn aros ar gynffon Lincoln yn y tabl yn dilyn gêm gyfartal yn Gillingham, gyda Matthew Smith yn chwarae 90 munud eto yng nghanol cae.

Hefyd yn y chwech uchaf y mae tîm Chris Gunter, Charlton Athletic. Chwaraeodd y cefnwr de 90 munud o gêm gyfartal ddwy gôl yr un ei dîm yn Wimbledon.

Dau dîm arall sydd yn brwydro am y safleoedd ail gyfle yw Portsmouth ac Ipswich. Gan Pompey y mae’r fantais bellach wedi iddynt drechu Bois y Tractor o ddwy gôl i un. Creodd Gwion Edwards y gôl agoriadol i Ipswich cyn i Portsmouth daro nôl. Dechreuodd James Wilson y gêm hefyd.

Nid yw Blackpool allan ohoni ychwaith, maent yn y degfed safle a hynny’n bennaf oherwydd eu record amddiffynnol, yr ail orau yn y gynghrair. Mae llawer o’r diolch am hynny i Chris Maxwell yn y gôl a chadwodd y Cymro lechen lân arall wrth i’w dîm ennill o ddwy i ddim yn Rhydychen y penwythnos hwn.

Colli o ddwy gôl i ddim a fu hanes cymdogion Blackpool, Fleetwood. Chwaraeodd Wes Burns y 90 munud gartref yn erbyn Swindon.

Roedd ambell un yn siomedig mai yng ngharfan dan 21 Cymru y cafodd Luke Jephcott ei enwi’r wythnos hon, ac nid carfan y tîm cyntaf. Ni wnaeth y blaenwr sgorio yn erbyn Bristol Rovers ddydd Sadwrn ond fe wnaeth ddechrau’r gêm wrth i’w dîm ennill o ddwy gôl i ddim.

Hwb i obeithion Wigan o aros y gynghrair yw dychweliad diweddar Lee Evans i ganol cae yn dilyn cyfnod hir allan o’r tîm. Mae’r gŵr o Gasnewydd wedi dechrau tair gêm yn olynol ond colli fu hanes ei dîm yn erbyn yn Accrington ddydd Sadwrn wrth iddynt lithro yn ôl i safleoedd y gwymp.

Mae Casenwydd yn aros yn safleoedd ail gyfle’r Ail Adran er gwaethaf colled yn erbyn Leyton Orient. Dechreuodd Liam Shephard, Aaron Lewis a Josh Sheehan y gêm a gafodd ei chwarae yn Stadiwm Dinas Caerdydd oherwydd cyflwr cae Rodney Parade.

Un sydd yn wyneb cyfarwydd iawn yn y stadiwm hwnnw yw Joe Ledley ac roedd ymddangosiad cyntaf oddi ar y fainc i’r chwaraewr canol cae profiadol a arwyddodd gytundeb tymor byr gyda’r Alltudion yr wythnos hon.

