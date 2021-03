Mae canolwr merched Cymru, Alecs Donovan, wedi cyhoeddi ei bod yn ymddeol o rygbi rhyngwladol.

Mae’r ddynes 30 oed, sy’n rhedeg busnes yoga ei hun, wedi ennill saith cap dros Gymru ers ei hymddangosiad cyntaf yn erbyn yr Eidal yn Stadiwm y Principality yn 2018.

“Rydw i wedi profi’r uchelderau mwyaf; yr iselderau mwyaf; yr amseroedd gorau a’r gwaethaf,” meddai.

“Rwy’n gwybod yn fy nghalon mai dyma’r penderfyniad cywir.

“Mae’r ymrwymiad rydyn ni i gyd yn ei ddangos i chwarae dros ein gwlad yn un na fydd pobl byth yn ei ddeall.

“Mae wastad yn chwyrligwgan emosiynol ond yn un na fyddwn i’n ei newid.”

