Daeth cadarnhad yr wythnos hon y bydd gêm gynderfynol Cymru am le yng Nghwpan y Byd yn erbyn Awstria yn mynd yn ei blaen ddiwedd y mis. A gyda’r garfan yn cael ei henwi ddydd Mercher, gemau’r penwythnos hwn i’w clybiau a oedd y cyfle olaf y Cymry i roi eu henwau yn yr het.

*

Uwch Gynghrair Lloegr

Roedd buddugoliaeth fawr i Brentford yn erbyn Burnley mewn brwydr tua gwaelodion y tabl ddydd Sadwrn. Dwy gôl i ddim a oedd y sgôr, gyda Connor Roberts yn chwarae’r gêm gyfan i Burnley a Wayne Hennessey ar y fainc. Nid oedd Fin Steven yng ngharfan Brentford.

Colli fu hanes Spurs mewn gêm gyffrous yn Old Trafford nos Sadwrn wrth iddi orffen yn dair gôl i ddwy o blaid Man U. Dechreuodd Ben Davies fel un o’r tri yn y cefn yn ôl ei arfer ac roedd Joe Rodon ar y fainc, hefyd yn ôl yr arfer.

Heriodd Leeds un o’u gelynion gwaelod tabl, Norwich, ar Elland Road ddydd Sul. Nid oedd Tyler Roberts yn y garfan ac ni fydd yng ngharfan Cymru ’chwaith wedi iddo ddioddef anaf drwg yn erbyn Caerlŷr yr wythnos diwethaf. Mae disgwyl iddo fod allan am weddill y tymor. Chwaraeodd Dan James y gêm gyfan gan greu’r gôl agoriadol i Rodrigo yn y fuddugoliaeth o ddwy gôl i un.

Taith Caerlŷr i wynebu Arsenal a oedd y gêm hwyr ddydd Sul ond nid oedd Danny Ward yng ngharfan y Llwynogod.

*

Y Bencampwriaeth

Roedd hi’n bell o fod yn glasur wrth i Gaerdydd chwarae gêm ddi sgôr yn erbyn Preston yn Stadiwm y Ddinas ddydd Sadwrn. Dechreuodd Isaak Davies y gêm i’r Adar Gleision ac ymddangosodd Rubin Colwill oddi ar y fainc. Aros arni a wnaeth Mark Harris a Will Vaulks. Ar y fainc yr oedd Ched Evans i’r ymwelwyr ond chwaraeodd Andrew Hughes y gêm gyfan yn erbyn clwb ei ddinas enedigol.

Mae Davies wedi bod yn chwarae mwy na Colwill a Harris yn ddiweddar, a gydag absenoldebau Kieffer Moore a Tyler Roberts mewn safleoedd ymosodol, bydd ymosodwr ifanc Caerdydd yn gobeithio cael ei gynnwys yng ngharfan Cymru ddydd Mercher.

Cafodd Abertawe wythnos wael yn colli’n drwm yn erbyn Fulham ganol wythnos cyn colli o gôl i ddim yn erbyn Blackpool ddydd Sadwrn. Sgoriodd Ben Cabango i’w rwyd ei hun yn erbyn Fulham ac roedd yn nhîm yr Elyrch eto ar gyfer y golled yn Bloomfield Road. Roedd ymddangosiad byr fel eilydd i Cameron Congreve hefyd, y bachgen deunaw oed o Flaenau Gwent yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf i’r tîm cyntaf.

Un o sêr Fulham yn y gêm ganol wythnos honno a oedd Neco Williams, yn sgorio dwy gôl hwyr gan gynnwys un wych o du allan i’r cwrt cosbi. Roedd y cefnwr sydd ar fenthyg o Lerpwl yn y tîm eto ar gyfer y gêm yn Barnsley ddydd Sadwrn ond Cymro arall a oedd yr arwr ar yr achlysur hwn; Harry Wilson yn crymanu ergyd i’r gornel uchaf i gipio pwynt hwyr i’r tîm ar y brig.

Boooom🎯🎯 another great win for us and happy to score 2 goals😁 yeh the celebration needs working on I know🤦🏼‍♂️😅 @FulhamFC pic.twitter.com/tUNcj40qfT

— Neco Williams (@necowilliams01) March 9, 2022