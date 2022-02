Er i’r tywydd gael y gorau o ambell gêm y penwythnos hwn ond fe oroesodd y mwyafrif gan roi cyfle arall i bêl droedwyr Cymru greu argraff ar Rob Page.

Uwch Gynghrair Lloegr

Connor Roberts a oedd un o chwaraewyr gorau Burnley wrth iddynt gael buddugoliaeth gyfforddus yn Brighton ddydd Sadwrn. Roedd cefnwr Cymru eisoes wedi taro’r trawst gyda chynnig da cyn creu’r gôl agoriadol i Wout Weghorst. Aeth y Clarets ymlaen i ennill o dair i ddim a chodi o waelod y tabl. Ar y fainc yr oedd Wayne Hennessey.

Daeth canlyniad y penwythnos yn yr Etihad wrth i Tottenham guro Man City o dair gôl i ddwy gyda gôl hwyr Harry Kane. Roedd Ben Davies yn rhan o amddiffyn cadarn Spurs ond ar y fainc yr oedd Joe Rodon.

Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Fin Stevens wrth i Brentford golli yn erbyn Arsenal.

Dechreuodd Dan James i Leeds yn erbyn ei gyn glwb, Man U, ddydd Sul gan greu gôl dda i Raphinha i unioni pethau’n ddwy gôl yr un yn gynnar yn yr ail hanner. Yn anffodus i James, aeth ei dîm ymlaen i golli o bedair gôl i ddwy. Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Tyler Roberts.

Dechrau ar y fainc a wnaeth Danny Ward hefyd, yn ôl ei arfer wrth i Gaerlŷr deithio i Wolverhampton.

Y Bencampwriaeth

Gôl yr un a phwynt yr un a oedd hi wrth i Gaerdydd groesawu Blackpool i Stadiwm y Ddinas ddydd Sadwrn. Dechreuodd Will Vaulks ac Isaak Davies i’r Adar Gleision a daeth Mark Harris ymlaen fel eilydd yn lle Davies gyda deuddeg munud yn weddill. Daeth hynny wedi i Harris sgorio gôl dda i sicrhau buddugoliaeth o ddwy gôl i ddim yn erbyn Peterborough ganol wythnos.

Nid oedd Rubin Colwill yng ngharfan Caerdydd, na Eli King ychwaith, er i’r chwaraewr canol cae ifanc ddechrau yn annisgwyl yn y gêm ganol wythnos. Mae Chris Maxwell yn parhau i fod yn absennol o garfan Blackpool oherwydd anaf.

Dau bwynt yn unig sydd yn gwahanu Caerdydd ac Abertawe yn y tabl erbyn hyn wedi i’r Elyrch gael cweir o bedair i ddim yn erbyn Sheffield United. Prynhawn i’w anghofio felly i Ben Cabango yng nghanol amddiffyn Abertawe ond un llawer gwell i Rhys Norrington-Davies, yn dechrau’r gêm i Sheffield United ac yn creu’r ail gôl i George Baldock.

Mae Fulham yn aros ar frig y tabl er iddynt brofi colled brin yn erbyn Huddersfield. Dechreuodd Neco Williams a Harry Wison y gêm, gyda Williams yn creu gôl hwyr i Bobby Decordova-Reid. Roeddynt eisoes ddwy i ddim ar ei hôl hi erbyn hynny, gyda Sorba Thomas yn chwarae’i ran, yn ennill y gic o’r smotyn ar gyfer yr ail.

Prynhawn cymysg a oedd hi i Tom Lawrene dydd Sadwrn. Cafodd ei dîm, Derby, fuddugoliaeth bwysig yn erbyn Peterborough mewn brwydr waelod y tabl, yn ennill gyda gôl hwyr a chodi dros eu gwrthwynebwyr yn y tabl ac o fewn pum pwynt i’r safleoedd diogel. Ond digwyddodd hynny wedi i’r capten, Lawrence, gael ei anfon oddi ar y cae yn gynnar yn yr ail hanner am godi ei fraich ar Nathan Thompson.

Ag yntau ddim ond yn 17 oed, fe sgoriodd Jordan James ei gôl gyntaf dros Birmingham ddydd Sadwrn, yn agor y sgorio mewn gêm gyfartal ddwy gôl yr un yn erbyn Stoke. Roedd wyneb yn wyneb â Chymro arall bedair blynedd ar ddeg yn hyn nag ef yng nghanol cae wrth i Joe Allen ddechrau i Stoke. Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Morgan Fox ond nid oedd Adam Davies na James Chester yn y garfan.

