Mae Sheffield United wedi denu’r Cymro Adam Davies o Stoke City am ffi sydd heb ei ddatgelu.

Mae’r gôl-geidwad 29 oed wedi cael cytundeb chwe mis gyda’r opsiwn o ymestyn ei gyfnod yn Bramall Lane ar ddiwedd y tymor.

Fe yw’r chwaraewr cyntaf i Paul Heckingbottom ei ddenu fel rheolwr y clwb, ac fe chwaraeodd Davies oddi tano yn Barnsley.

Ready to get going with the Blades. 🔥 pic.twitter.com/tgbDIY1Zqp

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 25, 2022