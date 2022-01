Mae Casnewydd wedi denu James Waite o Glwb Pêl-droed Penybont.

Mae Waite wedi cael cytundeb 18 mis, gan ei gadw yn Rodney Parade tan haf 2023, a bydd yn gwisgo’r rhif 26 i’w glwb newydd.

Mae’r gŵr 22 oed wedi cynrychioli Cymru ar lefel dan 19 a dan 21, gan chwarae tair gêm ar draws y ddau grŵp oedran.

Ar ôl cael cytundeb proffesiynol gyda Chaerdydd, treuliodd Waite amser ar fenthyg yn Henffordd, Weston-Super-Mare a Waterford cyn symud i Benybont yn 2021.

Mae e a Penybont wedi mwynhau tymor da eleni gyda’r clwb yn bedwerydd yng nghynghrair Cymru, ac mae’n amlwg yn gadael ar delerau da.

We’d like to wish James Waite all the best as he joins @NewportCounty today.

Thank you for your efforts this season and good luck for the future.#BONT🟦 pic.twitter.com/FTO4fs0Uml

— Penybont FC (@PenybontFC_) January 12, 2022