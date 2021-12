Mae cyn-amddiffynnwr Cymru a Chaerdydd, Phil Dwyer, wedi marw yn 68 oed.

Treuliodd 16 mlynedd gyda Chaerdydd ac ef sy’n dal record y clwb am y mwyaf o ymddangosiadau, ar ôl chwarae 471 o gemau i’r Adar Gleision.

Roedd wedi ymuno â’r clwb yn 1969 a gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn erbyn Leyton Orient dair blynedd yn ddiweddarach.

Enillodd 10 cap dros Gymru rhwng 1978 a 1979 gan sgorio dwy gôl, gan gynnwys un ar ei ymddangosiad cyntaf yn erbyn Iran.

Yn ystod ei gyfnod ym Mharc Ninian roedd yn rhan o dîm Caerdydd a ddaeth yn ail yn y Drydedd Adran yn 1976 a 1983.

Ar ôl dod â’i yrfa chwarae i ben gyda chyfnod yn Rochdale, daeth yn swyddog heddlu gyda Heddlu De Cymru.

Mewn datganiad dywedodd yr Adar Gleision: “Mae ein meddyliau yn mynd allan i ffrindiau a theulu Phil ar yr adeg hynod drist yma.

“Ar eu rhan, gofynnwn i’w preifatrwydd gael ei barchu.”

Cardiff City Football Club is extremely saddened to learn of the passing of our record appearance holder, Phil Dwyer, at the age of 68.

Our thoughts go out to Phil’s friends and family at this extremely sad time.

Rest in peace, Phil – a true Cardiff City great.

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) December 1, 2021