Fydd capten Cymru Gareth Bale ddim yn dechrau yn erbyn Gwlad Belg nos fory (nos Fawrth, Tachwedd 16) wrth iddo barhau â’i adferiad o anaf.

Bydd cic gyntaf y gêm ragbrofol dyngedfennol ar gyfer Cwpan y Byd 2022 am 7:45 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cafodd Bale, 32, ei dynnu oddi ar y cae ar hanner amser yn y fuddugoliaeth 5-1 yn erbyn Belarws ddydd Sadwrn (Tachwedd 13).

Dywed y rheolwr Robert Page mai unig obaith Bale o chwarae yn erbyn Gwlad Belg ydi iddo ddod oddi ar y fainc.

“Doedd e byth yn mynd i ddechrau. Roedden ni’n gwybod hynny yn dod i’r gwersyll,” meddai Page.

“Y cynllun oedd iddo gael hanner yn y gêm gyntaf ac yna dod ymlaen ac efallai cael effaith yn yr ail gêm.

“Nid yw wedi chwarae ers cwpl o fisoedd ac roedd ei daflu i mewn ar gyfer y gêm honno yn ofyn mawr o safbwynt corfforol.

“Mae wedi gwneud ei adferiad ei hun heddiw a byddwn yn ei adael i’r funud olaf i weld a all chwarae unrhyw funudau.”

Mae Cymru yn ail yng Ngrŵp E, tri phwynt ar y blaen i’r Weriniaeth Tsiec yn y trydydd safle, sy’n herio Estonia nos Fawrth.

Gall dynion Robert Page sicrhau’r ail safle gyda gêm gartref i Wlad Belg.

Pe bai Cymru a’r Weriniaeth Tsiec yn gyfartal ar bwyntiau, bydd yr ail safle yn mynd i’r tîm gyda’r gwahaniaeth goliau gorau, neu’r tîm sydd wedi sgorio mwyaf.

Ar hyn o bryd mae gan Gymru wahaniaeth goliau ddwy yn well na’r Tsieciaid, ac wedi sgorio un gôl yn fwy.

Dim Eden Hazard na Thibaut Courtois i Wlad Belg

Fydd cyd-chwaraewyr Gareth Bale yn Real Madrid – Eden Hazard a Thibaut Coutois – ddim yn teithio i Gaerdydd.

Fodd bynnag, mae tîm Rob Page yn dal i fod yn debygol o wynebu tîm cryf, gyda chwaraewyr megis Kevin De Bruyne, Dries Mertens a Yannick Carrasco yn y garfan.

UPDATE: These are the players that will travel to Cardiff. ✈️ #DEVILTIME pic.twitter.com/4rl9zfqpvj

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 15, 2021