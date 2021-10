Mae blaenwr Caerlŷr, Hannah Cain, wedi cael ei galw i fod yn rhan o garfan tîm pêl-droed merched Cymru ar gyfer gemau rhagbrofol nesaf Cwpan y Byd.

Bydd hi’n rhan o garfan Cymru am y tro cyntaf ar gyfer y gemau yn erbyn Slofenia ac Estonia ddiwedd mis Hydref.

Methodd Hannah Cain, sydd wedi newid o gynrychioli Lloegr, gemau agoriadol Cymru yn erbyn Kazakstan ac Estonia fis diwethaf yn sgil anaf.

Chwaraeodd i Gymru Dan-17 yn 2014, cyn cynrychioli Lloegr mewn gemau dan-17 i dan-21.

Bydd Sophie Ingle a Jess Fishlock yn dod mewn i’r wythnos o gemau rhyngwladol hefyd, yn dilyn nifer o ganlyniadau da i Chelsea ac OL Reign.

Cymru a Ffrainc sydd ar frig tabl Grŵp 1 ar hyn o bryd, gyda chwe phwynt yr un ar ôl ennill eu dwy gêm agoriadol yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2023.

Chwaraeodd tîm merched Cymru eu gêm gyntaf ym mis Medi 1993 yn erbyn Gwlad yr Iâ, a byddan nhw’n chwarae eu 200fed gêm yn Slofenia ddydd Gwener nesaf (22 Hydref).

Bedwar diwrnod wedyn (26 Hydref), bydd tîm Gemma Grainger yn croesawu Estonia i Gaerdydd.

Cafodd y garfan eu henwi gan nifer o gyn-chwaraewyr Cymru mewn fideo ar gyfryngau cymdeithasol Cymdeithas Bêl-droed Cymru fel rhan o’r dathliadau ar gyfer nodi 200fed gêm tîm y merched.

FOR THEM – IDDYN NHW ❤️️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

A special cyhoeddiad carfan featuring former Cymru internationals.

We will play our 200th match in the upcoming @FIFAWWC qualifiers.#BeFootball | #TogetherStronger pic.twitter.com/ueptsEz8eu

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 14, 2021