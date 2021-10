Mae Aaron Ramsey wedi son am benderfyniad Cymru i gyrraedd Cwpan y Byd 2022 a “chwblhau” eu taith lwyddiannus dros y degawd diwethaf.

Fe wnaeth Cymru trwodd i’r ddwy Bencampwriaeth Ewropeaidd ddiwethaf – gan gyrraedd y rownd gynderfynol yn 2016 a’r 16 olaf yr haf hwn – ond heb chwarae yng Nghwpan y Byd ers gwneud eu hunig ymddangosiad yn y twrnamaint yn 1958.

Mae’r Dreigiau, sy’n ymweld ag Estonia yng Nghwpan y Byd ddydd Llun, bron yn sicr wedi cael lle i chwarae ym mis Mawrth oherwydd eu llwyddiant yng Nghynghrair y Cenhedloedd y llynedd.

Ond mae Cymru, sydd ar hyn o bryd yn gyfartal â’r Weriniaeth Tsiec sydd yn yr ail safle ar ôl gêm gyfartal 2-2 ddydd Gwener yn Prâg, ond gyda gêm wrth gefn, yn gwybod y gallai sicrhau’r safle ail-gyfle y tu ôl i Wlad Belg fod o fudd o ran sicrhau gêm gyfartal yn y rownd gynderfynol yn y gêmau ail gyfle.

“Cwpan y Byd yw’r targed,” meddai Ramsey, fydd yn gapten Cymru eto yn Nhalinn gan fod Gareth Bale wedi’i anafu.

“Rydyn ni wedi bod yn ddigon ffodus i brofi dwy Bencampwriaeth Ewropeaidd ac maen nhw wedi bod yn hollol anhygoel.

“Byddai’n freuddwyd enfawr i roi tic yng Nghwpan y Byd gobeithio. Mae llawer i’w wneud, ond os gallwn wneud hynny bydde ni wedi cyflawni, oni fydden?

“Byddai bod yn gymwys ar gyfer Cwpan y Byd yn gamp anhygoel.

“Mae’n debyg ei bod hi’n anoddach i fod yn gymwys nag ar gyfer Pencampwriaethau Ewrop ond mae’r chwaraewyr i gyd yn barod.

“Mae’r un peth i’r bechgyn iau hefyd a’u breuddwydion nhw hefyd.

“Gallwch ei weld yn y ffordd roedden nhw’n chwarae yn yr Ewros yr haf hwn wrth fynd allan o’r grŵp. Maen nhw’n barod amdano a byddai’n braf i ni’r bechgyn hŷn hefyd.”

Dim ond 105 munud mae Ramsey wedi’i chwarae i Juventus yn ystod ymgyrch lle mae wedi cael ei daro gan anafiadau.

Ond fe gadarnhaodd y chwaraewr canol cae 30 oed, a agorodd y sgôr yn eu gêm yn y Weriniaeth Tsiec gyda’i 18fed gôl i Gymru, nad yw wedi cael unrhyw ymateb andwyol o’r ornest honno ac mae’n gwbl addas ar gyfer ei ail gêm mewn pedwar diwrnod.

“Mae’n rhaid i ni barhau i ganolbwyntio ar y gwaith o’n blaenau.” meddai Ramsey.

“Mae hon yn gêm bwysig iawn yn erbyn Estonia yn ein taith ac wrth gymhwyso gobeithio.

“Gobeithio y gallwn ni orffen wythnos gref oherwydd ein bod am orffen yn ail yn y grŵp a chwblhau’r gwaith yr oeddem yn bwriadu ei wneud.”

Mae gan y Weriniaeth Tsiec wahaniaeth goliau gwell ac maent wedi sgorio mwy o goliau na Chymru – y ddau ffactor cyntaf pe bai timau’n cael eu clymu – felly mae’r rheolwr Robert Page wedi addo dull beiddgar yn Nhalinn.

Cafodd Connor Roberts a Harry Wilson effeithiau cadarnhaol fel eilyddion ail hanner yn Prâg ac fe allan nhw ddechrau y tro hwn.

'You’ll see from the team selection we’re going to go for it!' – Rob Page 🙌

“Roeddem yn siomedig na wnaethom sgorio tair gôl yn erbyn y Weriniaeth Tsiec oherwydd gallai ddod i lawr i hynny,” meddai’r rheolwr Robert Page.

“Bydd y chwaraewyr fyddwch chi’n eu gweld ar y cae yn Estonia i lawr i’r hyn a wnaethom tua diwedd y gêm yn erbyn y Weriniaeth Tsiec. Fe welsoch ein bwriad.

“Bydd gennym chwaraewyr ar y cae sy’n gallu cael goliau i ni. Fe fyddwn ni yn ystyried y cyfleon a gawsom pan oeddem yn dominyddu’r gêm.

“Mae angen i ni fynd amdani o’r funud gyntaf. Yr ydym am ddechrau’n wych ac adeiladu ar hynny.

“Rydym wedi gosod y bar yn uchel gyda’n perfformiadau yn erbyn y Weriniaeth Tsiec, a nawr mae’n rhaid i ni gyd-fynd â’r gêm safonau hynny ymhob gêm o hyn allan.”

Its good to be back 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 great performance from the boys. The #redwall were unbelievable 🙌🏼 … looking forward to Monday! pic.twitter.com/zp1j8qzbbM

— Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 8, 2021