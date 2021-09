Mae Len Ashurst, cyn-reolwr timau pêl-droed Caerdydd a Chasnewydd, wedi marw’n 82 oed.

Yn enedigol o Lerpwl, fe fu’n rheoli yng Nghymru rhwng 1978 a 1991.

Cafodd ei benodi’n rheolwr yr Alltudion yn 1978 gan aros yno tan 1982, sy’n cael ei ystyried yn gyfnod mwyaf llwyddiannus y clwb.

Treuliodd e ddau gyfnod wrth y llyw ym Mharc Ninian, rhwng 1982 a 1984 ac eto rhwng 1989 a 1991.

Enillodd e ddyrchafiad gyda’r ddau glwb, ac fe enillodd e Gwpan Cymru gyda Chasnewydd cyn eu harwain i rownd wyth olaf Cwpan Enillwyr Cwpan Ewrop.

Chwaraeodd e i glybiau Hartlepool a Sunderland mewn gyrfa oedd wedi para 19 mlynedd ar y cae, gan chwarae mwy na 400 o weithiau i Sunderland.

Aeth yn ei flaen i reoli Hartlepool, Gillingham, Sheffield Wednesday, Sunderland, Al Wakrah yn Qatar, Pahang ym Malaysia a Weymouth.

Mae Caerdydd a Chasnewydd wedi talu teyrnged i Len Ashurst ar eu cyfryngau cymdeithasol.

We are saddened to learn of the passing of former Cardiff City manager, Len Ashurst.

Our thoughts are with Len's family and friends at this sad time.

Rest in peace. 💙 pic.twitter.com/uA4hMEZNKk

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) September 25, 2021