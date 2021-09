Fe lwyddodd deg dyn tîm pêl-droed Wrecsam i guro Woking o 1-0 ar y Cae Ras ar ôl i David Jones gael ei anfon o’r cae.

Gwelodd y chwaraewr canol cae ddau gerdyn melyn o fewn tair munud i roi ei dîm dan bwysau.

Ond llwyddon nhw i ddal eu gafael ar y triphwynt ar ôl mynd ar y blaen drwy Jordan Davies ar ddiwedd yr hanner cyntaf.

Mae tîm Dean Keates bellach wedi ennill dwy a chael tair gêm gyfartal yn eu pum gêm diwethaf.

Ond fe allai fod wedi bod yn fwy cyfforddus, gyda chyfle Luke Young yn cael ei arbed gan Craig Ross cyn rhwydo ar ôl 40 munud, gyda Paul Mullin yn rhedeg at yr amddiffyn cyn codi’r bêl i’r postyn pellaf i Davies gael ei phenio i’r rhwyd.

Cafodd Jones gerdyn melyn ar ôl 73 munud am faglu Tahvon Campbell a’i ail rai munudau’n ddiweddarach.

Roedd ymdrechion hwyr Woking i unioni’r sgôr yn ofer, wrth i Rob Lainton arbed ergyd gan Jordan Maguire-Drew.

