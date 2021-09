Enillodd Met Caerdydd ei gêm gyntaf o’r tymor yn erbyn Penybont.

Y tîm oddi cartref aeth ar y blaen, fodd bynnag, gyda Nathan Wood yn sgorio ar ôl tri munud.

Ond fe wnaeth Met Caerdydd ymateb yn gryf, gyda goliau gan Adam Roscrow, Eliot Evans a Harry Owen yn eu rhoi 3-1 ar y blaen.

Sgoriodd Lewis Clutton gôl gysur i’r ymwelwyr yn y 90ain munud.

Sgoriodd Alex Darlington gôl i’w rwyd ei hun, gan roi’r fuddugoliaeth i’r Bala yn erbyn Aberystwyth, sy’n parhau i fod yn drydydd o waelod y tabl.

Fe wnaeth cic gosb hwyr gan Clayton Green sicrhau’r pwyntiau i’r Barri gartref yn erbyn Hwlffordd.

Roedd Green wedi rhoi’r tîm cartref ar y blaen gyda’i gyntaf o’r noson, yn i Ben Fawcett sgorio dwywaith i roi Hwlffordd ar y blaen.

Rhwydodd Chris Hugh i unioni’r sgôr cyn i Green beidio gadael i’w nerfau gael y gorau ohono a sicrhau bod y pwyntiau yn aros yn y Barri.

ST / FT @BarryTownUnited 3-2 @HaverfordwestFC

Ail hanner dramatig ar Barc Jenner a Barri'n ei chipio hi drwy goliau Hugh a Green

Barry come from behind at half-time to win three points through Hugh's goal and Green's penalty, as former international Jazz Richards is sent-off pic.twitter.com/19YO1EoSAD

August 31, 2021