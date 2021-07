Mae’r Seintiau Newydd drwodd i’r drydedd rownd ragbrofol yng Nghyngres Ewropa ar ôl sicrhau eu buddugoliaeth fwyaf erioed yn Ewrop dros ddau gymal yn erbyn Kanuo Zalagiris.

Roedd gan y Seintiau fantais o 5-0 ar ôl y cymal cyntaf yn Lithuania, ac roedden nhw 3-0 ar y blaen ar ôl 25 munud 3-0 yn yr ail gymal, gyda goliau gan Danny Redmond, Louis Robles a Declan McManus.

Sgoriodd Leo Smith ar 69 munud, gan gadw ei record o sgorio ym mhob gêm yn Ewrop hyd yn hyn y tymor hwn, cyn i Danny Davies ychwanegu pumed pum munud yn ddiweddarach.

Mae Leo Smith bellach wedi sgorio chwech gôl mewn chwech gêm Ewropeaidd.

Leo Smith is fast closing in on an all-time record having scored in each of his last 6 European matches 🔥 pic.twitter.com/U4zoN4Uosf

— ⚽ Sgorio (@sgorio) July 30, 2021