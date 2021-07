Mae Cei Connah, Pencampwyr Cymru, yn herio FC Alashkert, Pencampwyr Armenia, yn rownd ragbrofol cyntaf Cynghrair y Pencampwyr heno (nos Fercher 7 Gorffennaf), gyda’r gic gyntaf am 7 o’r gloch.

Bydd hi’n noson arbennig i’r clwb, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed eleni.

Bydd modd gwylio’r gêm ar wasanaeth ffrydio InPlayer, gyda’r darllediad yn dechrau am 6:45 o’r gloch ac yn costio £10.

Mae’r gêm yn cael ei chynnal yng Nghoedlen y Parc, sef cae Aberystwyth.

Ac yn ôl Andy Morrison, rheolwr Cei Connah, mae hynny am ei fod eisiau gwneud siwrne’r ymwelwyr mor anodd ag sy’n bosib!

Bydd nifer cyfyngedig o gefnogwyr yn cael mynychu’r gêm.

Mae’r ail gymal yn cael ei chwarae ar 14 Gorffennaf, am 4 o’r gloch yn Yerevan, Armenia.

Nomads represent Wales in Europe on our 75th anniversary ⭐️

Champions of 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Champions of 🇦🇲 @ChampionsLeague qualifier 🏆

7pm tonight ⏰

📍Park Avenue

Fans return 🙌🏻

Limited tickets available at turnstile 🎟

Live stream ➡️ https://t.co/uOG4hulkr4#UCL pic.twitter.com/OsDJoJHAHo

— Connah's Quay Nomads FC (@the_nomads) July 7, 2021