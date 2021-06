Mae’r actores Vicky McClure a’i dyweddi Jonny Owen am noddi Clwb Pêl-droed Merthyr y tymor nesaf.

Mae Vicky McClure yn adnabyddus am ei rôl yn y rhaglen ‘Line of Duty’, tra bod Jonny Owen, sydd yn actor a chyflwynydd radio, yn dod o Ferthyr Tudful.

Bydd enw cwmni cynhyrchu newydd y cwpl, BYO Films, yn ymddangos ar siorts y clwb yn nhymor yn 2021-22.

“Dymunwn bob llwyddiant i’r rheolwr a’r tîm y tymor hwn ac edrychwn ymlaen at ddod i lawr pan allwn i gefnogi’r Martyrs,” meddai’r ddau wrth wefan Clwb Pêl-droed Merthyr.

“Mae’r ddau ohonom yn caru’r dref ac yn gefnogwyr brwd o bêl-droed ar lawr gwlad.”

