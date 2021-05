Mae cefnogwyr wedi bod yn lleisio barn am un o ganlyniadau rhyfedd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ar gêm bêl-droed ail gyfle Y Barri yn erbyn Caernarfon heno (nos Sadwrn, Mai 22, 5.30yp).

Yn sgil y cyfyngiadau, fydd dim modd i gefnogwyr fod allan yn yr awyr agored yn stadiwm Parc Jenner, sy’n dal 2,500 o bobol, ar gyfer gêm gyn-derfynol Cymru Premier.

Ond mae’r cyfyngiadau’n caniatáu i hyd at 130 o bobol fod yn y clwb a gwylio’r gêm o’r fan honno.

Bydd y gêm yn cael ei darlledu’n fyw ar Sgorio ar S4C.

