Penybont 0-2 Cei Connah

Cei Connah yw pencampwyr y Cymru Premier ar ôl curo Penybont oddi cartref yn Stadiwm SDM Glass ar y Sadwrn olaf.

Roedd angen buddugoliaeth ar y Nomadiaid i ddiogelu’r bencampwriaeth am yr ail dymor yn olynol a dyna’n union a gawsant diolch i goliau George Horan ac Aeron Edwards.

Dechrau da

Gyda Mike Wilde wedi’i wahardd, roedd ambell un yn dyfalu pwy a fyddai yn y cwrt cosbi i fanteisio ar y cyflenwad diddiwedd arferol o groesiadau o esgyll Cei Connah. Pum munud yn unig y bu rhaid aros am ateb wrth i’r amddiffynnwr canol, Horan, ddarganfod ei hun yn y cwrt i benio’i dîm ar y blaen o groesiad Edwards.

Daeth Penybont yn fwyfwy i mewn i’r gêm wedi hynny ond heb fygwth llawer ar gôl Oliver Byrne mewn gwirionedd.

Parhau i wella a wnaeth y tîm cartref ar ddechrau’r ail hanner a hwy oedd y tîm gorau am gyfnodau hir.

Hen ben

Gydag un golwg ar y gemau ail gyfle, roedd Rhys Griffiths wedi gorffwyso ambell chwaraewr ar gyfer y gêm hon. Collodd Kostya Georgievsky i anaf yn yr hanner cyntaf hefyd a phenderfynodd y rheolwr gamu i’r cae ei hun ar gyfer yr hanner awr olaf, er ei fod bellach yn 41 mlwydd oed!

Un o hen bennau’r ymwelwyr a gafodd y gair olaf serch hynny wrth i Edwards ddyblu mantais y Nomadiaid gyda chwarter awr yn weddill gyda pheniad pwerus o groesiad Danny Davies. Ar ôl profi cymaint o lwyddiant gyda’r Seintiau Newydd dros y blynyddoedd, mae Edwards bellach wedi ennill y gynghrair ar ei gynnig cyntaf gyda’i dîm newydd.

Aros yng Nghymru

Tynnodd y gôl honno’r gwynt o hwyliau Penybont ac roedd y fuddugoliaeth a’r bencampwriaeth yn ddiogel i dîm Andy Morrison.

Sôn am hwyliau, roedd Morrison ar ei orau ar ddiwedd y gêm, yn gwisgo het gowboi debyg iawn i’r un y mae perchennog y Seintiau, Mike Harris, yn ei gwisgo! Ac fel y dywedodd yr Albanwr ar ddiwedd y gêm, mae tlws Uwch Gynghrair Cymru yn aros yng Nghymru!

Ac ai dyma’r tro olaf i ni weld Morrison yn y Cymru Premier? Roedd awgrym cryf yn ei gyfweliad ar ôl y gêm y bydd yn gadael.

‘The trophy ain't going back to England, it's staying in Wales’ – Andy Morrison

