Hwlffordd 1-2 Y Drenewydd

Sicrhaodd y Drenewydd eu lle yn y gemau ail gyfle Ewropeaidd gyda buddugoliaeth yn erbyn Hwlffordd ar Ddôl y Bont.

Mae’r Robiniaid yn sicr o orffen y tymor arferol yn y seithfed safle holl bwysig ar ôl ennill o ddwy gôl i un yn Sir Benfro.

Goliau cynnar

Daeth holl goliau’r gêm yn yr hanner awr cyntaf. Aeth y Drenewydd ar y blaen wedi dim ond dau funud diolch i gôl ddigon blêr o gic gornel Craig Williams, cyfuniad o Tyrone Ofori ac amddiffynnwr yn gwyro’r bêl i’r rhwyd.

Unionodd Ben Fawcett i’r tîm cartref cyn i Shane Sutton adfer mantais yr ymwelwyr gyda pheniad o gic gornel arall.

Y daith i Ewrop

Mae’r tri phwynt yn rhoi’r Drenewydd bum pwynt yn glir o Met Caerdydd gyda dim ond un gêm yn weddill.

Mae eu lle yn y gemau ail gyfle’n ddiogel felly a thaith i Benybont a fydd yn eu haros yn y rownd gynderfynol wrth iddynt gystadlu am y safle olaf Cymru yng Nghynghrair Europa.

Met Caerdydd 6-0 Derwyddon Cefn

Parhau a wnaeth tymor trychinebus Derwyddon Cefn wrth iddynt golli’n drwm yn erbyn Met Caerdydd ar Gampws Cyncoed.

Roedd y Myfyrwyr bum gôl ar y blaen ac yn chwarae yn erbyn deg dyn erbyn hanner amser.

Eliot “Cruyff” Evans!

Deuddeg munud a oedd ar y cloc pan sgoriodd Ollie Hulbert ei bedwaredd gôl ar ddeg o’r tymor yn dilyn troad Cruyff gan Eliot Evans ar yr asgell chwith!

