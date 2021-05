Mae’r ras am dlws Cymru Premier wedi mynd yr holl ffordd i’r gêm olaf.

Mae’r Seintiau Newydd ar y brig ar ôl curo’r Barri o 3-0.

Ond yn y gêm olaf sy’n dechrau am 5.15yh, gallai Cei Connah ddychwelyd i’r brig pe baen nhw’n ennill gartref yn erbyn Caernarfon.

Roedd Cei Connah ddau bwynt ar y blaen cyn heddiw, ond mae’r Seintiau Newydd bellach ar y blaen o un pwynt.

Cei Connah v Caernarfon | #JDCymruPremier

Yn fyw am 5 | Live at 5 on S4C

Youtube: https://t.co/nbxizOCuw8

— ⚽ Sgorio (@sgorio) May 8, 2021