Aberystwyth 1-1 Met Caerdydd

Cafwyd dwy gôl hwyr ar Goedlan y Parc nos Wener wrth iddi orffen yn gyfartal rhwng Aberystwyth a Met Caerdydd yn y gêm hanner gwaelod.

Amddiffyn amheus

Nid oedd gôl Aber gyda deuddeg munud i fynd yn un i’r puryddion. Peidiwch â gadael i’r bêl sboncio yn y cwrt cosbi yw gwers gyntaf pob amddiffyn ond nid yw hi ar y cwricwlwm ym Met Caerdydd yn amlwg! Anelodd Marc Williams bêl hir obeithiol i’r bocs ac yn dilyn anallu’r ymwelwyr i’w chlirio fe adlamodd yn garedig i Owain Jones a pheniodd yntau’r bêl dros Alex Lang ac i gefn y rhwyd.

Nid oedd amddiffyn gwych ar waith pan yr unionodd yr ymwelwyr yn yr amser a ganiateir am anafiadau ychwaith ond roedd gorffeniad Ollie Hulbert yn bert a dweud y lleiaf, y chwaraewr sydd ar fenthyg o Bristol Rovers yn troi ac ergydio’n gelfydd mewn un symudiad.

Mae’r canlyniad yn cadw Aber yn nawfed a’r Met yn ddegfed yn y tabl, gyda gwahaniaeth goliau’n unig yn eu gwahanu.

Hwlffordd 0-0 Y Fflint

Gêm rhwng dau dîm heb ddim byd i chwarae amdano a oedd hi ar Ddôl y Bont ddydd Sadwrn ac roedd hynny’n amlwg braidd wrth iddi orffen yn ddi sgôr rhwng Hwlffordd a’r Fflint.

Penybont 2-0 Caernarfon

Cododd Penybont i’r pedwerydd safle yn y tabl gyda buddugoliaeth dros Gaernarfon yn Stadiwm SDM Glass ddydd Sadwrn.

Dwy gôl i ddim a oedd i i’r tîm cartref gyda Kostya Georgievsky a Nathan Wood yn cael y goliau.

Yn codi fel eog

Rhoddodd Georgievsky ei dîm ar y blaen ddeg munud cyn yr egwyl, y chwaraewr lleiaf ar y cae yn sgorio gyda pheniad postyn pellaf.

Ond nid dyna a oedd y peth mwyaf cofiadwy am y gôl hon, ond yn hytrach ei ddathliad beiddgar, dynwarediad da iawn o bysgodyn!

Ar ôl creu’r gyntaf, Georgievsky a greodd yr ail i Wood yn yr amser a ganiateir am anafiadau ar ddiwedd y gêm gyda gwaith da ar yr asgell dde. Roedd gan Wood ddigon i’w wneud hefyd ond gorffennodd yn daclus tu hwnt i’r gornel isaf ar y cynnig cyntaf.

Chwarae pump a cholli pump yw hanes Caernarfon yn y chwech uchaf erbyn hyn ac mae’r bwlch mewn safon rhyngddynt a’r gweddill yn dechrau amlygu ei hun.

Y Bala 1-0 Y Barri

Lassana Mendes a sgoriodd unig gôl y gêm wrth i’r Bala guro’r Barri ar Faes Tegid brynhawn Sadwrn.

Mae’r canlyniad yn fwy neu lai yn sicrhau’r trydydd safle i dîm Colin Caton gyda phum gêm i fynd.

Taran o saith llath!

Daeth unig gôl y gêm wedi deg munud o’r ail hanner ac roedd hi, o bosib, yn un o’r goliau gorau o saith llath erioed! Taran o ergyd i’r gornel uchaf gan y gŵr o Guinea-Bissau a dim gobaith i Mike Lewis yn y gôl.

Mae’r canlyniad yn cadw’r Bala yn y trydydd safle a bydd angen gwyrth ar y Barri neu Benybont i’w dal hwy bellach.

Y Drenewydd 5-0 Derwyddon Cefn

Cododd y Drenewydd i’r seithfed safle holl bwysig gyda buddugoliaeth swmpus dros y Derwyddon Cefn ar Barc Latham ddydd Sadwrn.

Mae’r Robiniaid wedi bod ar dân ers i’r gynghrair ail gydio ac maent bellach wedi dal Hwlffordd a symud i safle’r gemau ail gyfle Ewropeaidd.

Shwmae Shane

Shwmae yr hen ffrind a oedd hi wrth i Shane Sutton benio’r Drenewydd ar y blaen ddeuddeg munud cyn yr egwyl. Mae dychweliad yr amddiffynnwr canol dylanwadol ym mis Ionawr yn dilyn tair blynedd gyda Telford wedi bod yn rhan bwysig o’r adfywiad diweddar ac fe fyddai hon wedi bod yn gôl boblogaidd iawn ar y Latham.

Tynhau pethau yn y cefn a fu prif gyfraniad Sutton yn y gemau diweddar gan adael y sgorio i rai fel Jordan Evans, a sgoriodd ei bedwaredd a’i bumed gôl mewn pum gêm yn y grasfa hon. Roedd ei gyntaf yn berl, cic rydd wych o 30 llath.

