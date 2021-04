Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cymru’n herio pencampwyr y byd, Ffrainc, mewn gêm gyfeillgar ar 2 Mehefin.

Bydd y gêm yn cael ei chynnal yn Stade Allianz Riviera, Nice, gyda’r gic gyntaf am 8:05pm.

CYHOEDDIAD GÊM ‼️

🇫🇷 v 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Cymru will face the World Champions @equipedefrance ahead of @EURO2020 ⚽

Find out more: https://t.co/lvUjUtc4QV#TogetherStronger pic.twitter.com/u93Otv5oOa

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) April 22, 2021