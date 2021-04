Yn bencampwriaethau, cwpanau, gemau ail gyfle neu osgoi disgyn, gyda dim ond ychydig wythnosau o’r tymor ar ôl y mae gan y rhan fwyaf o dimau rhywbeth i chwarae amdano ar hyn o bryd. Ond sut hwyl a gafodd y Cymry’r penwythnos hwn tybed?

*

Uwch Gynghrair Lloegr

Dechreuodd Joe Rodon yng nghanol amddiffyn Tottenham Hotspur am y bedwaredd gêm gynghrair yn olynol wrth iddynt gael gêm gyfartal ddwy gôl yr un yn erbyn Everton ym Mharc Goodison nos Wener.

Mae Ben Davies yn parhau i fod wedi’i anafu ac eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Gareth Bale, er mawr rwystredigaeth a dryswch i gefnogwyr Spurs a Chymru ar y cyfryngau cymdeithasol!

Gareth Bale scored 4 goals in 4 games for @SpursOfficial.

Since then he played a total of 10 minutes in the next 4 games 🤷‍♂️ pic.twitter.com/sukQOWldUq

— TheWelshDragon 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🐉 (@TheWelshDragon9) April 16, 2021