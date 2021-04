Aberystwyth 0-1 Y Fflint

Er mawr ryddhad i’r ddau glwb yma, cadarnhawyd yr wythnos hon na fydd yr un tîm yn disgyn o’r Cymru Premier ar ddiwedd y tymor.

Llai o bwysau ar y gêm hon i Aberystwyth a’r Fflint nos Wener felly a’r ymwelwyr a fanteisiodd gan ennill o gôl i ddim yng Nghoedlan y Parc.

Amis ddim yn methu

Bu’n rhaid aros tan ddeunaw munud o’r diwedd am unig gôl y gêm ond nid oedd siâp methu ar Josh Amis, yn gorffen yn hyderus wedi i bêl hir obeithiol gael ei phenio i’w lwybr.

Aberystwyth 0-1 @FlintTownFC ⚽️

Josh Amis gydag unig gôl y gêm wrth i’r Fflint ennill eu trydedd gêm yn olynol.

Josh Amis with the only goal of the game as Flint Town win their third game in a row and climb up to 9th. #JDCymruPremier 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/crIYQh9RjS

— ⚽ Sgorio (@sgorio) April 17, 2021