Mae Charlie Savage, mab cyn chwaraewr Cymru Robbie Savage, wedi arwyddo ei gytundeb proffesiynol cyntaf gyda Manchester United.

Mae’r llanc 17 oed, sy’n chwaraewr canol cae fel ei dad, wedi sgorio dwy gôl i dîm dan-18 oed Manchester United y tymor hwn.

Dechreuodd Robbie Savage, a aned yn Wrecsam, ei yrfa gyda Manchester United hefyd, ac roedd yn rhan o’r garfan enillodd Gwpan Ieuenctid yr FA yn 1992.

Delighted to have signed my first professional contract @ManUtd . I would like to thank all of my friends, family and everyone @neweraglobalsports for all their support. The hard work continues 🚀 #mufc pic.twitter.com/HOKsDE8VwC

