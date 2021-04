Yn dilyn ffenestr ryngwladol lawn, roedd gan sawl clwb ddwy gêm dros benwythnos y Pasg wrth i gyfnod prysur y calendr pêl droed barhau.

Uwch Gynghrair Lloegr

Tyler Roberts a Joe Rodon a oedd yr unig Gymry i ddechrau i’w clybiau yn yr Uwch Gynghrair y penwythnos hwn. Roedd Roberts yn rhan o dîm buddugol Leeds yn erbyn Sheffield United ddydd Sadwrn a Rodon yn rhan o amddiffyn Tottenham a ildiodd ddwy mewn gêm gyfartal yn erbyn Newcastle ddydd Sul.

Chwaraeodd Ethan Ampadu yr ail hanner i’r Blades yn erbyn Leeds a chafodd Gareth Bale bum munud oddi ar y fainc yng ngêm Spurs, gyda Ben Davies yn parhau i fod wedi’i anafu.

Joe Rodon a Gareth Bale

Yn dilyn ei berfformiadau da i Gymru, nid oedd Neco Williams yng ngharfan Lerpwl wrth iddynt guro Arsenal nos Sadwrn ac er ei fod yn ôl yn holliach nid oedd lle i Wayne Hennessey yn nhîm nac ar fainc Crystal Palace ym Mharc Goodison nos Lun.

Stori gyfarwydd â oedd hi i Hal Robson-Kanu, Danny Ward a Neil Taylor hefyd wrth iddynt wylio gemau West Brom, Caerlŷr ac Aston Villa o’r fainc. Golygodd hynny mai Dan James a oedd yr unig Gymro arall i gamu ar y glaswellt y penwythnos hwn, yn chwarae deunaw munud olaf buddugoliaeth Man U yn erbyn Brighton nos Sul.

Y Bencampwriaeth

Roedd hi’n benwythnos i’w anghofio i Abertawe, yn colli o gôl i ddim ddwywaith mewn pedwar diwrnod, ym Mirmingham nos Wener a gartref yn erbyn Preston ddydd Llun. Chwaraeodd Connor Roberts y 90 munud yn y ddwy gêm a chwaraeodd Ben Cabango yn erbyn Preston wrth i Steve Cooper newid siâp y tîm i chwarae gyda phedwar yn y cefn.

Chwaraeodd Andrew Hughes a Ched Evans yn y fuddugoliaeth honno i Preston, a hynny wedi iddynt ddechrau’r gêm gyfartal yn erbyn Norwich ychydig ddyddiau cyn hynny. Eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Billy Bodin ar y ddau achlysur.

Fel Abertawe, cafodd Caerdydd Basg anhapus hefyd wrth i’w gobeithion o gyrraedd y gemau ail gyfle bylu gyda dwy golled, y naill o gôl i ddim gartref yn erbyn Nottingham Forest ddydd Gwener a’r llall yn gweir o bum gôl i ddim yn Sheffield Wednesday nos Lun.

Will Vaulks a Kieffer Moore a oedd yr unig Gymry i ddechrau’r ddwy gêm. Dechreuodd Harry Wilson yn erbyn Forest cyn cael ei eilyddio am Jonny Williams cyn i’r drefn newid yn Sheffield, Joniesta yn dechrau i’r Adar Gleision am y tro cyntaf, gyda Wilson yn dod ymlaen yn ei le. Cafodd y bechgyn ifanc, Mark Harris a Rubin Colwill ychydig funudau yn erbyn Forest hefyd.

Jonny Williams

Y tu hwnt i’r clybiau Cymreig, roedd hi’n benwythnos da i Tom Lawrence wrth iddo ddechrau dwy gêm Derby. Ar ôl chwarae fel ôl-asgellwr chwith i Gymru yn erbyn Mecsico yn y gêm gyfeillgar ddiweddar, cafodd ei ddefnyddio yn y safle hwnnw eto wrth i’w glwb drechu Luton o ddwy gôl i ddim. Ac er i Derby golli o dair i un yn erbyn Reading, fe sgoriodd Lawrence gôl wych o 30 llath.

Sôn am Luton, mae Tom Lockyer yn parhau i fod allan o’r garfan wedi’i anafu a Joe Morrell yn parhau i gynhesu’r fainc i dîm Nathan Jones, dyna a wnaeth yn erbyn Derby ac yna eto yn erbyn Barnsley ddydd Llun.

Ennill un a cholli un a oedd hanes Stoke, yn trechu Bristol City o ddwy gôl i ddim cyn colli o ddwy i un yn erbyn Millwall. Tebyg iawn a oedd tîm Stoke ar gyfer y ddwy gêm, gydag Adam Davies, James Chester a Rhys Norrington-Davies i gyd yn chwarae 180 munud. Daeth Sam Vokes oddi ar y fainc yn y ddwy gêm gyda Chris Norton yn ymuno ag ef yn erbyn Bristol City a Rabbi Matondo yn erbyn Millwall.

Ymddangosodd dau Gymro oddi ar y fainc i’r gwrthwynebwyr yn y gemau hynny hefyd, Marley Watkins i Bristol City ddydd Gwener a Tom Bradshaw i Millwall ddydd Llun.

Chwaraeodd George Thomas chwarter olaf buddugoliaeth gyfforddus QPR yn erbyn Coventry ond aros ar y fainc a wnaeth wrth iddynt golli yn Nottingham Forest.

Ni chafodd Chris Mepham ei gemau gorau dros Gymru yn erbyn Gwlad Belg a’r Weriniaeth Tsiec ac ar y fainc yr oedd ar gyfer dwy gêm ddiweddaraf ei glwb, Bornemouth.

Mae gan Wycombe fynydd i’w ddringo os am aros yn y Bencampwriaeth ond arhosodd eu gobeithion main yn fyw gyda dwy fuddugoliaeth dros benwythnos y Pasg. Chwaraeodd Joe Jacobson a chreu unig gôl y gêm yn erbyn Blackburn cyn dechrau eto yn y fuddugoliaeth o dair gôl i ddim yn Rotherham. Cafodd Alex Samuel funud neu ddau oddi ar y fainc yn erbyn Blackburn hefyd.

Cynghreiriau is

Blackpool yw’r tîm ar dân yn yr Adran Gyntaf ac maent wedi hedfan i’r safleoedd ail gyfle gyda buddugoliaethau yn erbyn Swindon ddydd Gwener a Gillingham ddydd Llun. Record amddiffynnol gref a pherfformiadau allweddol Chris Maxwell yn y gôl sydd yn sail i’r cwbl a dim ond Hull a Sunderland sydd wedi ildio llai yn y gynghrair.

Un o’r timau y maent wedi codi drostynt yw Lincoln wedi i gemau tîm Regan Poole a Brennan Johnson gael eu gohirio oherwydd achosion Covid-19 yn y clwb.

Dau glwb arall sydd yn brwydro am y safleoedd ail gyfle yw Charlton, Ipswich a Doncaster.

Chwaraeodd Adam Matthews a Chris Gunter ym muddugoliaeth Charlton dros Doncaster, Matthews o’r dechrau a Gunts oddi ar y fainc. Dechreuodd Matthew Smith y gêm honno i Donny a’r golled yn erbyn Bristol Rovers ychydig ddyddiau’n ddiweddarach.

Dechreuodd Gwion Edwards ddwy gêm Ipswich, buddugoliaeth o ddwy gôl i un yn erbyn Bristol Rovers ac yna gêm ddi sgôr yn erbyn Rochdale.

O ran Bristol Rovers, nid oedd Cian Harries yn y garfan ar gyfer yn golled yn Ipswich ond roedd yn yr amddiffyn ar gyfer y fuddugoliaeth yn erbyn Lincoln.

Colli un ac ennill un a fu hanes Fleetwood hefyd, colli gartref o gôl i ddim yn erbyn Peterborough cyn ennill o’r un sgôr yn Wimbledon, gyda Wes Burns yn chwarae’r 90 munud yn y ddwy gêm.

Parhau y mae cyfnod hesb Luke Jephcott o flaen gôl. Yn dilyn dechrau gwych i’r tymor mae’r Cymro wedi colli’i le yn nhîm Plymouth a methodd a chreu argraff oddi ar y fainc yn eu gemau diweddaraf yn erbyn Wimbledon a’r Amwythig.

Mae’n ymddangos yn gynyddol debygol y bydd Lee Evans yn chwarae’i bêl droed yn yr Ail Adran y tymor nesaf wedi iddo ef a Wigan golli gartref yn erbyn Portsmouth ddydd Llun.

Clwb sydd yn gobeithio symud i’r cyfeiriad arall yw Casnewydd. Rhoddwyd cnoc i obeithion yr Alltudion o gyrraedd gemau ail gyfle’r Ail Adran gyda cholled yn Barrow ddydd Gwener ond maent yn aros yn y saith uchaf ar ôl trechu Bolton ddydd Llun.

Dechreuodd Josh Sheehan y ddwy gêm yng nghanol cae ac felly hefyd Liam Shephard ac Aaron Lewis fel ôl-asgellwyr. Dechreuodd Joe Ledley’r gêm gyntaf cyn dod oddi ar y fainc yn yr ail, a hynny mewn safe anghyfarwydd iddo, fel un o dri amddiffynnwr canol.

Dechreuodd pedwar Cymro yn nhîm Bolton hefyd; Gethin Jones, Declan John, Jordan Williams a Lloyd Isgrove; ac mae hwythau hefyd yn aros yn y safleoedd ail gyfle.

Yr Alban a thu hwnt

Cafodd Owain Fôn Williams brynhawn prysur ond boddhaol iawn wrth i Dunfermline gael gêm gyfartal ddi sgôr yn erbyn Hearts ym Mhencampwriaeth yr Alban ddydd Sadwrn.

Roedd hi’n benwythnos trydedd rownd Cwpan yr Alban hefyd. Nid oedd Ash Taylor a Ryan Hedges yn nhîm Aberdeen yn Dumbarton ond dechreuodd Christian Doidge i Hibs yn erbyn Queen of the South nos Lun gan sgorio dwy yn y fuddugoliaeth o dair i un.

Gorffen yn gyfartal, dwy gôl yr un, a wnaeth hi yn y gêm ddarbi rhwng Torino a Juventus yn yr Eidal nos Sadwrn. Ac ar ôl methu gemau Cymru unwaith eto gydag anaf arall, roedd Aaron Ramsey yn ddigon iach i ddod oddi ar y fainc ar gyfer ugain munud olaf y gêm hon. Cyfleus iawn.

Yng Nghroatia, eilydd heb ei ddefnyddio a oedd Robbie Burton i Dinamo Zagreb yn Sibenik ond cafodd Dylan Levitt chwarter awr oddi ar y fainc i NK Istra yn erbyn Osijek.

Ac yn dilyn y ffrae ddiweddar rhwng Cymru a St. Pauli dros James Lawrence, fe fethodd yr amddiffynnwr gêm ei glwb yn erbyn Eintracht Braunschweig nos Lun oherwydd salwch.

James Lawrence

Gwilym Dwyfor