Mae’r gêmau ar gyfer ail hanner Tymor Uwch JD Cymru 2020/21 wedi’u cyhoeddi.

Yn dilyn cadarnhad yn ystod diwrnod olaf Cam Un bod Penybont a Caernarfon wedi sicrhau eu lleoedd yng Nghynhadledd y Bencampwriaeth, mae dyddiadau’r gêmau wedi cael eu rhyddhau am ail hanner y tymor.

Bydd gêm gyntaf Anthony Limbrick fel rheolwr y Seintiau Newydd yn cael ei chynnal ar Ebrill 10, pan fydd y Seintiau yn teithio i’r Bala ar gyfer y gêm gyntaf yng Nghynhadledd y Bencampwriaeth.

