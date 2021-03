Derwyddon Cefn 1-3 Y Bala

Mae’r Derwyddon yn aros ar waelod y tabl ar ôl colli gartref yn erbyn y Bala ar y Graig. Er i’r tîm cartref fynd ar y blaen yn gynnar, fe darodd yr ymwelwyr yn ôl i ennill o dair i un.

Chwe munud yn unig a oedd ar y cloc pan aeth y Derwyddon ar y blaen, Stef Edwards yn sgorio yn erbyn ei gyn glwb wedi symudiad slic.

Help llaw

Roedd angen llaw ar y Bala i unioni’r sgôr; Oliver Shannon yn rhwydo wedi i foli wreiddiol Chris Venables gael ei harbed, ond hynny ar ôl iddo reoli’r bêl â’i law, a hynny’n eithaf amlwg!

Oliver Shannon yn unioni’r sgôr gyda'i gôl gynta' o'r tymor.

Patrwm digon tebyg a oedd i gôl fuddugol y Bala yn gynnar yn yr ail gyfnod, er nad oedd dim byd dadleuol am hon. Cafodd ergyd arall gan Venables ei harbed gan Michael Jones ond roedd Shannon wrth law i fwyta’r briwsion.

Mater o amser a oedd hi cyn i Venables sgorio ei hun ac fe ddaeth honno o’r smotyn ugain munud o’r diwedd, prif sgoriwr y gynghrair yn rhwydo ei unfed a’r bymtheg o’r tymor.

Gorffennodd y Bala’r gêm gyda deg dyn yn dilyn cerdyn coch Steve Leslie ond roedd y tri phwynt yn ddiogel erbyn hynny.

*

Penybont 0-0 Cei Connah

Collodd Cei Connah gyfle i ymestyn eu mantais ar frig y tabl gyda gêm gyfartal ddi sgôr yn erbyn Penybont yn Stadiwm SDM Glass.

Yr ymwelwyr a gafodd y gorau o’r gêm ar brynhawn gwyntog ond bu’n rhaid i’r ddau dîm fodloni ar bwynt yr un yn y diwedd.

Mae’r Nomadiaid yn aros ar frig y tabl, dri phwynt yn glir o’r Seintiau yn yr ail safle.

O’i gymharu â’i safonau arferol, ni wnaeth Andy Morrison gwyno gormod ar ôl y gêm ond roedd yr un hen bregeth am ei restr anafiadau i’w chlywed o hyd!

🎥🗣 REACTION @AndyMorri5on comments on a frustrating day in South Wales #PENCQN pic.twitter.com/AUnKiknph4

*

Y Barri 1-0 Aberystwyth

Roedd un gôl yn ddigon wrth i’r Barri guro Aberystwyth ar Barc Jenner.

Fe wnaeth Aber elwa o gôl hwyr wrth drechu Hwlffordd ganol wythnos ond roedd yr esgid ar y droed arall ym Mro Morgannwg wrth i gôl hwyr Nat Jarvis gipio’r tri phwynt i’r tîm cartref.

Tri munud o’r naw deg a oedd yn weddill pan rwydodd Jarvis ac roedd hi’n gôl fach ddigon taclus; pêl hir letraws gan Robbie Patten, Mikey George yn sgwario’r bêl ar draws y cwrt chwech a Jarvis yn rhwydo.

⚽️ @N_Jarvis with the late winner for @BarryTownUnited!

Gôl hwyr Nat Jarvis yn sicrhau'r triphwynt i’r Barri!

Y Barri 1-0 Aberystwyth #JDCymruPremier 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/Y0oIgAgToL

— ⚽ Sgorio (@sgorio) March 13, 2021