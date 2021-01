Wrth iddi ymddangos yn gynyddol annhebygol y bydd unrhyw gefnogwyr yn cael teithio i’r Ewros yn yr haf, mae’r chwaraewyr yn brwydro am eu lle ar yr awyren o hyd.

Pwy a atgyfnerthodd ei achos y penwythnos hwn tybed?

Uwch Gynghrair Lloegr

Roedd hi’n benwythnos distaw arall i’r Cymry yn Uwch Gynghrair Lloegr. Eilyddion heb eu defnyddio a oedd Neil Taylor i Aston Villa, Hal Robson-Kanu i West Brom a Dan James i Man U ddydd Sadwrn. Felly hefyd Danny Ward a Tyler Roberts wrth i Gaerlŷr a Leeds wynebu’i gilydd ddydd Sul, a gwylio o’r fainc a wnaeth Neco Williams yn ogystal wrth i Lerpwl herio West Ham.

Un Cymro sydd yn chwarae’n rheolaidd yw Ethan Ampadu. Yn dilyn dechrau gwael i’r tymor, mae pethau wedi gwella i’w dîm, Sheffield United, dros yr wythnosau diwethaf ac mae Ampadu wedi cyfrannu at hynny, yn chwarae fel un o dri yn y cefn. Cafodd ei dîm fuddugoliaeth dda yn erbyn Man U ganol wythnos ac roeddynt yn anffodus i beidio â chael dim yn erbyn Man City ddydd Sadwrn, yn colli o gôl i ddim.

Roedd newyddion gwell i gefnogwyr Cymru yn y gêm hwyr nos Sul wrth i Joe Rodon, Ben Davies a Gareth Bale i gyd ddechrau i Tottenham oddi cartref yn erbyn Brighton. Roedd Rodon a Davies yn dechrau gyda’i gilydd am y drydedd gêm gynghrair yn olynol a Bale yn dod i mewn i’r tîm oherwydd anaf i Harry Kane.

3 – In Bale, Davies and Rodon, Spurs are the first side to start three Welsh players in a Premier League game since Swansea v Man City in May 2015, and the first non-Welsh club to do so since West Ham v Newcastle in January 2009. Diaspora. pic.twitter.com/BXwqFdembJ

— OptaJoe (@OptaJoe) January 31, 2021