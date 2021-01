Mae Clwb Pel-droed Dinas Caerdydd wedi cadarnhau bod yr amddiffynnwr, Sol Bamba, yn dioddef o Lymffoma di-Hodgkin (Non-Hodgkin lymphoma).

Dywedodd yr Adar Gleision mewn datganiad: “Rydym yn drist o hysbysu cefnogwyr bod Sol Bamba wedi cael diagnosis o lymffoma di-Hodgkin.⁣

“Gyda chefnogaeth agos tîm meddygol y Clwb, mae Sol wedi dechrau cwrs o driniaeth cemotherapi ar unwaith.⁣

“Mae Sol wedi dechrau ei frwydr gyda’i ysbryd cadarnhaol nodweddiadol a bydd yn parhau i fod yn rhan annatod o deulu’r Adar Gleision. Yn ystod ei driniaeth, bydd Sol yn cefnogi ei gyd-chwaraewyr mewn gemau a’n chwaraewyr iau yn yr Academi, a bydd yn parhau â’i ddatblygiad hyfforddi.”

“Rydyn ni gyd gyda ti, Sol.”

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma.

With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment.

We are all with you, Sol.

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 11, 2021