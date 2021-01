Roedd hi’n drydedd rownd Cwpan FA Lloegr y penwythnos hwn ac er gwaethaf effaith gynyddol Covid-19 a’r tywydd ar y calendr pêl droed, fe oroesodd y rhan helaeth o’r gemau.

Mae’n arferol bellach i reolwyr wneud llu o newidiadau i’w timau ar gyfer gemau cwpan felly pa Gymru a gafodd orffwys y penwythnos hwn a phwy gafodd gyfle prin i greu argraff?

Cwpan FA (nos Wener)

Stori fawr y noson a oedd gêm Aston Villa y erbyn Lerpwl. Oherwydd nifer o achosion o Covid-19 yng ngharfan y tîm cyntaf, fe chwaraeodd Villa’r gêm gyda’u tîm dan 23, sy’n cael ei reoli gan gyn gefnwr dde Cymru, Mark Delaney.

Enillodd cyn chwaraewr Caerfyrddin, Caerdydd a Villa 36 cap i’w wlad ar droad y ganrif ac roedd y sylw a ddaw gyda gêm yn erbyn Lerpwl yn ddigon o esgus i dyrchu’r clip hwn o’i unig gôl i’r Adar Gleision o’r archif.

Mark Delaney is set to take charge of Aston Villa against Liverpool tonight in the FA Cup and he'll be hoping for a bit of magic like this for Cardiff against Chester in 1998! ⚽ pic.twitter.com/JwKrao9b1R

— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) January 8, 2021