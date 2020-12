Bydd Cymru’n wynebu Mecsico yn eu gêm gartref gyntaf yn 2021.

Caiff y gêm gyfeillgar ei chynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gyda’r gic gyntaf am 8pm ddydd Sadwrn, 27 Mawrth.

Yn unol â chanllawiau cyfredol y Llywodraeth, mae’r gêm hon wedi’i threfnu i’w chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig.

Y gêm yn erbyn Mecsico fydd y 5ed tro i’r ddwy wlad wynebu ei gilydd, a’r tro cyntaf yng Nghymru.

Fe wynebodd y ddwy ochr ei gilydd ddiwethaf ym mis Mai 2018 yn Stadiwm Rose Bowl yn Pasadena, California – gêm ddi-sgôr fel rhan o baratoadau Mecsico ar gyfer Rowndiau Terfynol Cwpan y Byd 2018.

Wales v Mexico at an empty Cardiff City Stadium on a Saturday night in March about as far removed from this as possible. There was 82,345 at the Rose Bowl in Pasadena on a glorious evening to see Wales and Mexico draw 0-0 in May 2018. pic.twitter.com/mSZRLB8VgK

— Phil Blanche (@philblanche) December 21, 2020