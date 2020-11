Y Bala 3-1 Y Drenewydd

Cadwodd y Bala’r pwysau ar y ddau uchaf gyda buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn y Drenewydd ar Faes Tegid nos Wener.

Sgoriodd Will Evans ddwywaith i ennill y gêm i’r tîm cartref cyn hanner amser i bob pwrpas.

Pŵer Will

Rhoddodd Evans ei dîm ar y blaen wedi hanner awr, yn pasio’r bêl i’r gornel isaf yn dilyn dyfalbarhad Lassana Mendes ar y dde.

Roedd gôl gyntaf Evans yn ddigon taclus ond roedd yr ail toc cyn yr egwyl yn glasur, Mendes yn creu unwaith eto ac Evans yn taro perl o ergyd droed chwith bwerus i’r gornel uchaf o ugain llath. Nawfed gôl y tymor i’r blaenwr a ymunodd o Met Caerdydd dros yr haf.

Hyfryd gan WILL EVANS! Great goal!

Fel hen win

Os mai’r gŵr ifanc, Evans, a osododd y sylfaen yn yr hanner cyntaf, gêm y chwaraewyr mwy… aeddfed… a oedd hi wedi’r egwyl!

Rhoddodd y profiadol, Matty Williams (38), lygedyn o obaith i’r ymwelwyr gyda dau funud o’r naw deg ar ôl. Ond roedd y tri phwynt yn ddiogel i dîm Colin Caton wedi i wrthymosodiad chwim gan Chris Venables (35) arwain at gôl i Steve Leslie (33) yn yr eiliadau olaf.

Cei Connah 3-1 Y Barri

Nid oedd y Barri wedi ennill yng Nghei Connah ers deunaw mlynedd cyn y penwythnos hwn ac mae’r rhediad hwnnw’n parhau wedi buddugoliaeth gymharol gyfforddus i’r tîm cartref yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy ddydd Sadwrn.

Gascoigne heb y gadair

Roedd diffyg cyflymder George Horan yng nghanol amddiffyn Cei Connah yn arteithiol o amlwg yn erbyn y Derwyddon yr wythnos diwethaf ac fe amlygodd ei hun unwaith eto yn gynnar yn y gêm hon.

Wyth munud yn unig a oedd ar y cloc pan redodd Jordan Cotterill heibio iddo yn rhy rhwydd o lawer yn y cwrt cosbi cyn sgorio o ongl dynn.

Dau funud yn unig a barodd mantais y tîm cartref cyn i Mike Wilde unioni, y blaenwr yn dangos sgiliau Paul Gascoigne-esque i guro amddiffynnwr yn y cwrt cosbi cyn sgorio trwy goesau Mike Lewis. Yr unig beth a oedd ar goll a oedd dathliad y gadair ddeintydd!

MICHAEL WILDE! ⚽

Y tîm cartref yn unioni’r sgôr! The Nomads get the equaliser!

9' @the_nomads 1-1 Y Barri #JDCymruPremier 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/P6moNzZNOd

— ⚽ Sgorio (@sgorio) November 28, 2020