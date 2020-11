Aberystwyth G-G Y Bala

Gohiriwyd y gêm gan fod carfan Y Bala yn gorfod hunan-ynysu am 14 diwrnod wedi i dri o chwaraewyr eu gwrthwynebwyr diwethaf, Pen-y-bont, brofi’n bositif am COVID-19.

Cei Connah 2-1 Derwyddon Cefn

Cael a chael a oedd hi i Gei Connah yn y diwedd wrth iddynt drechu Derwyddon Cefn yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy nos Wener.

Cododd y pencampwyr i’r ail safle yn y tabl gyda buddugoliaeth glos yn erbyn y tîm ar y gwaelod.

Chwarae Poole

Roedd hi’n ymddangos ei bod hi am fod yn noson hawdd i Gei Connah wrth i’r Nomadiaid ruthro ar y blaen gyda dwy gôl yn yr hanner cyntaf.

Peniodd Mike Wilde hwy ar y blaen o groesiad Declan Poole wedi chwarter awr ac roedd Poole yn ei chanol hi eto toc cyn yr egwyl, yn ennill ac yn cymryd cic rydd a arweiniodd at gôl i’w rwyd ei hun gan Ryan Kershaw.

Faux-pas

Ar ôl edrych yn gyfforddus, bu’n rhaid i Gei Connah oroesi hanner awr olaf digon nerfus ar ôl ildio gôl wael toc wedi’r awr.

Mae amddiffynnwr canol y Nomadiaid, George Horan, yn 38 mlwydd oed ond roedd yn edrych yn nes at 83 wrth i Josef Faux loncian heibio iddo ar ei ffordd i’r cwrt cosbi. Doedd ymdrechion Oliver Byrne, a oedd yn chwarae yn y gôl oherwydd gwaharddiad Lewis Brass, yn fawr gwell wrth i Faux lithro’r bêl trwy’i goesau.

