Fydd Ben Cabango ddim ar gael i chwarae dros Gymru yn y tair gêm ryngwladol sydd i ddod.

Dydy’r amddiffynnwr canol ddim wedi gwella o anaf i linyn y gâr, yn ôl Steve Cooper, rheolwr Abertawe.

Bydd Cymru’n herio’r Unol Daleithiau nos Iau (Tachwedd 12), Gweriniaeth Iwerddon (Tachwedd 15) a’r Ffindir (Tachwedd 18) yn ystod y ffenest ddiweddaraf.

“Mae e allan o garfan Cymru,” meddai.

“Dydy e ddim wedi gallu gwella o ran yr anaf gafodd e wrth gynhesu y diwrnod o’r blaen i linyn y gâr.

“Doedd e ddim ar gael heddiw ac yn anffodus, mae e wedi gorfod tynnu’n ôl o garfan Cymru hefyd.”

Dim sicrwydd pryd fydd e’n dychwelyd

Dydy hi ddim yn glir eto am ba hyd fydd y Cymro Cymraeg allan, ond does dim brys, yn ôl Steve Cooper.

“Gallwn ni gymryd pethau’n araf nawr, yn amlwg heb gemau am ychydig wythnosau.

“Gawn ni weld sut fydd pethau’n setlo dros y tri neu bedwar diwrnod nesaf a gweld sut mae’r adferiad ar y cae yn edrych o’r fan honno.”