Mae Gareth Bale a Ben Davies wedi helpu Clwb Pêl-droed Tottenham Hotspur i gyhoeddi bod eu cyd-Gymro Joe Rodon wedi ymuno â’r clwb o Abertawe.

Mae’r fideo’n dangos y ddau yn eistedd wrth y dderbynfa yn aros i gar yr amddiffynnwr canol 22 oed gyrraedd y gât.

Mae lle i gredu mai oddeutu £11m yw’r ffi, gyda’r posibilrwydd y gallai godi i £15m maes o law, a’i fod e wedi llofnodi cytundeb pedair blynedd.

Er i’r ffenest drosglwyddo gau am 5 o’r gloch, bu’n rhaid aros i glywed bod y gwaith papur priodol wedi cael ei gwblhau cyn bod modd i’r naill glwb a’r llall gyhoeddi’r cytundeb.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 📞 "Okay, you can let him in…" pic.twitter.com/CQixvQvvo1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 16, 2020

Mae Spurs hefyd wedi trydar llun o’r Cymro yn dal crys y clwb.

✍️ We are delighted to announce the signing of Joe Rodon on a permanent transfer from Swansea City, subject to international clearance. #WelcomeRodon ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 16, 2020

Ac mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi dymuno’n dda iddo fe mewn neges ar eu tudalen Twitter.

📝 Swansea City defender Joe Rodon has completed a transfer to @SpursOfficial for an undisclosed fee, subject to international clearance. Everyone at the club wishes Joe every success in his future career. #OnceAJack 👉 https://t.co/MdLcpepe4p pic.twitter.com/dBMDIZv5hd — Swansea City AFC (@SwansOfficial) October 16, 2020

Yn y cyfamser, mae Abertawe wedi denu Joel Latibeaudiere o Manchester City ar gytundeb tair blynedd, mae Kasey Palmer wedi ymuno ar fenthyg am dymor o Bristol City ac mae Ryan Bennett hefyd wedi symud o Wolves ar gytundeb tair blynedd.

Mae dau Gymro arall wedi gadael Lerpwl ar fenthyg, wrth i Harry Wilson ymuno â Chaerdydd, tra bod Ben Woodburn wedi ymuno â Blackpool.