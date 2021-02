Mae tîm criced dinesig Caerdydd, y Tân Cymreig wedi ychwanegu’r Cymro David Lloyd o Forgannwg, Kieron Pollard o India’r Gorllewin a Jhye Richardson o Awstralia i’r garfan ar gyfer y gystadleuaeth Can Pelen.

Roedd saith lle i’w llenwi ar ôl iddyn nhw gyhoeddi eisoes y byddai Qais Ahmad, Jonny Bairstow, Tom Banton, Ben Duckett, Ryan Higgins, David Payne, Liam Plunkett ac Ollie Pope yn dychwelyd i’r garfan ar ôl cael ei dewis ar gyfer y tymor cyntaf a gafodd ei ganslo oherwydd Covid-19.

Maen nhw hefyd wedi arwyddo Jake Ball, Ian Cockbain, Josh Cobb a Matt Critchley.

Yn y cyfamser, mae tîm y merched wedi denu Jess Jonassen, Meg Lanning a Beth Mooney o Awstralia, ynghyd â Bryony Smith, ac fe fyddan nhw’n ymuno â Katie George, Amy Gordon a Sophie Luff sydd wedi’u cadw ers y tymor diwethaf. Bydd y garfan yn parhau i ddenu chwaraewyr dros y misoedd nesaf.

Bydd tîm y dynion yn herio Southern Brave yn eu gêm gyntaf ar Orffennaf 27, gyda gemau’r dynion a’r merched yn cael eu cynnal ochr yn ochr â’i gilydd ac yn cael eu darlledu ar Sky a’r BBC.

There is a far bigger story this morning that EVERY women’s fixture of @thehundred will be LIVE on your telly-box via @SkyCricket, but can I also please get a round of applause for whoever made the *hot* bi-lingual fixture gif for Welsh Fire / Tân Cymreig?

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔥#WeAreWelshCricket pic.twitter.com/HIrxCwwiPE

— Leshia Hawkins (@LeshiaHawkEye) February 23, 2021