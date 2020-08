Sgoriodd Marchant de Lange y canred cyflymaf erioed yn nhermau pelenni yn hanes Morgannwg heddiw, wrth iddo fe gadw’r sir o fewn cyrraedd i Swydd Northampton ar ddiwedd trydydd diwrnod y gêm yn Nhlws Bob Willis yn Northampton.

Daeth y garreg filltir oddi ar 62 o belenni, y nifer leiaf erioed gan drechu’r record flaenorol o 64 gan Gary Butcher yn erbyn Prifysgol Rhydychen yn 1997, ac fe gymerodd e 74 munud – bedair munud yn fwy na’r record amser i’r sir, gyda Gilbert Parkhouse (yn erbyn Swydd Northampton yn 1961) a Majid Khan (yn erbyn Swydd Warwick yn 1972) yn dal eu gafael ar y record honno.

Ond mae’n sicr wedi torri’r record ar gyfer y sgôr gorau erioed gan fatiwr rhif deg i Forgannwg, wrth i’w 113 heb fod allan, oedd yn cynnwys chwe phedwar a naw chwech, guro 101 heb fod allan gan Johnnie Clay yn erbyn Swydd Gaerwrangon yn San Helen yn 1929.

Ar ôl cyrraedd ei hanner canred oddi ar 29 o belenni, daeth ei ail hanner cant oddi ar 33.

Ar ôl bod yn 60 am wyth, roedd y ddwy bartneriaeth olaf yn werth 201 ac fe wnaeth Morgannwg frwydro’n ôl i sgorio 261 i gyd allan, gan osod nod o 189 i Swydd Northampton ennill.

Erbyn diwedd y dydd, roedd y Saeson yn 62 am un, ar ôl i Ben Curran gael ei ddal gan Timm van der Gugten oddi ar ei fowlio’i hun.

Manylion y dydd

Ar ddechrau’r dydd, roedd Swydd Northampton yn 288 am bump yn eu batiad cyntaf, ac ar y blaen o drwch blewyn, ond fe gollon nhw eu pum wiced olaf am 41, wrth i Michael Hogan barhau i aros am ei chwe chanfed wiced dosbarth cyntaf.

Cipiodd de Lange dair o’r bum wiced, gyda Douthwaite a Timm van der Gugten yn cipio un yr un, ac fe fyddai’r tîm cartref yn siomedig nad oedden nhw wedi llwyddo i adeiladu blaenoriaeth fwy swmpus.

Ond yr un hen stori oedd hi o safbwynt batwyr Morgannwg, wrth iddyn nhw gwympo un ar ôl y llall gan wynebu’r embaras o golli o fewn tridiau ar ôl bod yn 16 am bump ar un adeg.

Ar wahân i Dan Douthwaite gyda’i sgôr gorau erioed i Forgannwg (86), dim ond y capten Chris Cooke gafodd sgôr ffigurau dwbwl (14) wrth i Blessing Muzarabani (3-67) a Jack White (4-35) wneud niwed i’r Cymry, gyda’r troellwr Simon Kerrigan yn cipio dwy wiced, gan gynnwys wiced fawr de Lange a gafodd ei ddal gan Rob Keogh, wrth ddychwelyd ar ôl absenoldeb o dair blynedd.

Ond y ddwy bartneriaeth olaf achubodd y Cymry, gyda Douthwaite a de Lange yn ychwanegu 168 am y nawfed wiced mewn llai nag ugain pelawd, a de Lange a Michael Hogan (21 heb fod allan) yn ychwanegu 33 am y wiced olaf.

Roedd Douthwaite hefyd wedi taro naw pedwar a thri chwech a Hogan dri phedwar wrth i Forgannwg lwyddo i wneud y nod yn fwy cystadleuol a sicrhau bod y gêm yn cyrraedd ei diwrnod olaf.

Hyd yn oed os na fydd Morgannwg yn ennill – ac mae ganddyn nhw lygedyn o obaith – byddan nhw’n ddiolchgar i Marchant de Lange am eu hachub rhag dioddef un o’r chwalfeydd mwyaf truenus ers sawl blwyddyn.