Daeth Jonny Clayton o set i lawr i guro Jose de Sousa 3-1 a chyrraedd rownd gogynderfynol Grand Prix y Byd am y tro cyntaf yn ei yrfa.

Bydd y Cymro yn herio Krzysztof Ratajski nos Iau (7 Hydref), wedi i’r gŵr o Wlad Pwyl drechu Rob Cross.

Mae’r pencampwr a’r Cymro Gerwyn Price yn wynebu Dave Chisnall ar yr un noson.

Curodd Danny Noppert Vincent van der Voort 3-0 a bydd yn chwarae yn erbyn Ian White – wnaeth drechu Darius Labanauskas 3-2

Dywedodd Jonny Clayton ei fod yn “gwerthgawrogu’r holl gefnogaeth gan bawb”.

Over the moon… I knew I had to play well and dig deep. Jose is very good and I needed to find another gear… luckily I did…. Feeling great – appreciate all the support from everyone 👏👏👏 pic.twitter.com/TQWjE2GYJV

— Jonny Clayton (@JonnyClay9) October 6, 2021