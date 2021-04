Roedd siom i’r Cymro Cymraeg Elfyn Evans yn rali Croatia, wrth iddo fe golli allan ar y fuddugoliaeth wrth droi cornel ola’r ras.

Roedd e ar y blaen i Sebastien Ogier, y Ffrancwr sydd hefyd yn aelod o dîm Toyota Gazoo, ar y pryd.

Ond wrth fynd i mewn i’r gornel dyngedfennol, fe aeth Evans i mewn i’r dibyn, gan golli amser hollbwysig.

Yn ôl Evans, mae’r canlyniad yn “drueni” ond fe wnaeth e ganmol perfformiad Ogier ar yr un pryd.

Mae Ogier ar frig y bencampwriaeth ar ôl i Kalle Rovanperä adael y rali yn y cymal agoriadol.

It was close…. again! One bad stage let us down this weekend. Overall a solid performance on a new event and a brilliant 1-2 for @TGR_WRC – the Yaris WRC was great today and it was good to be able to fight for victory. 💪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #EE33 #CroatiaRally pic.twitter.com/2oVVRiIKnc

— Elfyn Evans (@ElfynEvans) April 25, 2021