Jordan Brown o sir Antrim yng Ngogledd Iwerddon yw enillydd Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru 2021, ar ôl iddo fe guro Ronnie O’Sullivan o 9-8 yng ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Mae’n rhif 81 yn y byd ac roedd y bwcis yn cynnig tebygolrwydd o 750-1 iddo ennill y gystadleuaeth.

Ond fe yw’r detholyn isaf i ennill teitl detholion ers dros chwarter canrif, ac fe wnaeth e groesi’r llinell gyda rhediad o 74 yn y ffrâm dyngedfennol.

Daw ei fuddugoliaeth yn fuan ar ôl iddo fe gyrraedd wyth olaf Meistri’r Almaen fis diwethaf.

Aeth pedair gêm yn olynol i’r ffrâm dyngedfennol, ac fe gurodd e Mark Selby a Stephen Maguire ar ei ffordd i’r ffeinal.

Congratulations to Jordan Brown, winning his first raking title here at the @BetVictor Welsh Open with a thrilling final-frame victory over world champion Ronnie O’Sullivan 👏 🏆 pic.twitter.com/TuW4sgwd2a

— Celtic Manor Resort (@TheCelticManor) February 21, 2021