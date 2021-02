Y Sais Ronnie O’Sullivan a Jordan Brown o Ogledd Iwerddon fydd yn cystadlu am dlws Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru yng ngwesty’r Celtic Manor yng Nghasnewydd heddiw (dydd Sul, Chwefror 21).

Cyrhaeddodd O’Sullivan y rownd derfynol ar ôl curo’r Cymro Mark Williams, oedd wedi dweud bod ei wrthwynebydd wedi ei guro ym mhob ffordd yn rownd y pedwar olaf, o chwe ffrâm i un.

Outplayed outpotted out scored outsafetyed outscrapped outlucked outbreaked outclassed out dressed out everything #overandout

— MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) February 20, 2021