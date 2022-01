ARC: Dechrau o’r dechrau fydd Lloegr, mae’n siŵr. Doedd carfan mor ddi-brofiad byth yn mynd i elwa o fynd ar daith mor fawr mor gynnar yn eu gyrfaoedd rhyngwladol. Doedd yr absenoldebau’n sicr ddim yn helpu’r sefyllfa, ond mae’n codi cwestiynau ynghylch pwy fydd yn camu i esgidiau rhai o’r chwaraewyr sy’n annhebygol o fynd i Awstralia eto. Ac mae’n rhaid bod dyfodol y prif hyfforddwr Chris Silverwood yn y fantol hefyd. Ond mae cwestiynau dyfnach o lawer gan yr ECB i’w hateb am ddyfodol y gêm. O ran Awstralia, dydy dyfnder yn sicr ddim yn broblem – ac mae’n ben tost braf i’w gael. Mae ganddyn nhw’r cyfuniad perffaith o brofiad ac ieuenctid, gyda rhai o’r chwaraewyr yn y canol yn barod i gamu i fyny wrth gyrraedd oed yr addewid. Mae dyfodol disglair o flaen Awstralia gyda chwaraewyr fel Labuschagne, Cummins a Cameron Green yn debygol o chwarae am gryn amser eto.

ARC: Hir yw pob aros, medden nhw. Ac mae’r bowliwr cyflym yn sicr wedi gorfod aros yn hir am ei gyfle. Roedd rhywbeth digon truenus am yr het fawr wen yng nghanol y ‘baggy greens’ yn lluniau’r tîm dros y blynyddoedd diwethaf. Roedd e’n anffodus o golli allan i Boland pan oedd rhaid i Cummins hunanynysu, ond fe brofodd ei bwynt – ond gyda’r bat ac nid y bêl gyda’r 35 yn Adelaide yn dangos ei fod e wir yn amryddawn.

ARC: Teg dweud iddo fe ddechrau’r gyfres yn well nag y gorffennodd e. Ar ôl dweud yr hyn wnes i am gemau dydd a nos, roedd Labuschagne ymhlith yr ychydig chwaraewyr wnaeth serennu o dan y llifoleuadau, gyda chanred a hanner canred yn yr ail brawf yn Adelaide. Mae’n hawdd anghofio weithiau mai dim ond ers dwy flynedd a hanner mae e’n chwarae ar y lefel yma – mae e’n sicr wedi dod yn bell ers y gyfres ddiwethaf yn Lloegr pan oedd e’n eilydd cyfergyd i Steve Smith.

ARC: O gofio pa mor unochrog oedd y gyfres eleni – a’r tîm Lloegr hwn ymhlith y gwaethaf dwi wedi’u gweld ers amser maith – mae’r ffaith fod gêm gyfartal yn y pedwerydd prawf yn yr SCG yn un o’r ychydig uchafbwyntiau i’r Saeson yn adrodd cyfrolau am eu taith a oedd ymhell o fod yn ddigon da ar gyfer un o uchafbwyntiau’r calendr criced.

Alun Rhys Chivers: Pat Cummins i fi hefyd. 21 o wicedi ar gyfartaledd o 18 yr un. Ond yn bwysicach, mae e’n cynnig sefydlogrwydd ar ôl cyfnod cythryblus yn hanes Awstralia – yn wir, cyfnod oedd yn dal i fod yn gysgod tros y tîm ar drothwy’r gyfres yn sgil helynt Tim Paine. Ond mae’n rhaid sôn hefyd am Scott Boland, y bowliwr cyflym o dras frodorol, a gipiodd chwe wiced am saith rhediad yn y ‘Prawf San Steffan’. Hollol ragorol – a thipyn o hanes fel yr Aborijini cyntaf ers Jason Gillespie ddau ddegawd yn ôl i wisgo’r ‘baggy green’.

Nod yr adran Safbwynt yw sbarduno trafodaeth am Gymru a thrafodaeth am y byd yn Gymraeg. Gallwch gyfrannu erthyglau am unrhyw bwnc – diwylliant, yr iaith, celfyddydau, teledu, radio, yr amgylchedd, twristiaeth, iechyd, gwleidyddiaeth, hanes, addysg, yr economi, yr iaith… unrhyw beth, ewch amdani! Darllen rhagor