Mae prif gynghreiriau pêl-droed Cymru wedi cael eu gohirio tan o leiaf dydd Sul, 9 Ionawr, yn sgil cyfyngiadau Covid-19 newydd.

Daw hyn ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi heddiw (dydd Mercher, 22 Rhagfyr) y byddai torfeydd yn holl ddigwyddiadau chwaraeon y wlad yn cael eu cyfyngu i 50 o bobol o Ddydd San Steffan ymlaen.

Bydd cynghreiriau’r Cymru Premier, Cymru North a South, yn ogystal â chynghreiriau Ardal a chynghreiriau’r merched, Adran, yn cael ei rhoi ar stop.

Dywed Cymdeithas Bêl-droed Cymru bod y penderfyniad wedi ei wneud “wedi ymgynghori â’r cynghreiriau a chlybiau oedd â gemau dros gyfnod yr ŵyl.”

The FAW National League Board has taken the decision to suspend the Cymru Leagues, Adran Leagues and Ardal Leagues, following today's (22 December) Welsh Government announcement that team sports are limited to 50 spectators due to the rise of the omicron variant of COVID-19.

— FA WALES (@FAWales) December 22, 2021