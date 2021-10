Bydd Gerwyn Price yn amddiffyn ei deitl Grand Prix y Byd yn erbyn ei gyd-Gymro Jonny Clayton yng Nghaerlŷr heddiw.

Roedd Stephen Bunting o Loegr yn wrthwynebydd caled cyn i’r rhif un o’r byd Price ymladd yn ôl o ddwy set i lawr i ennill 4-2 ddoe.

Curodd Clayton Danny Noppert 4-1 yn gynharach.

Mae’n golygu y bydd y ddau Gymro sydd wedi ennill Cwpan y Byd 2020 yn cystadlu am wobr o £100,000 i’r ennillydd.

Byddai buddugoliaeth Clayton yn ei roi yn y 10 uchaf yn y byd am y tro cyntaf – byddai’n codi i’r seithfed lle o’r 14eg safle ble mae ar hyn o bryd.

𝗔𝗻 𝗮𝗹𝗹 𝗪𝗲𝗹𝘀𝗵 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Gerwyn Price 🆚 Jonny Clayton

📅 Oct 9 – 20:30 BST

You don't want to miss this! Who will be crowned the @BoyleSports World Grand Prix Champion? pic.twitter.com/6mNp3i0T3k

— PDC Darts (@OfficialPDC) October 8, 2021